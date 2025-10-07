美國戰爭研究所指 陸漁船冒充俄艦測試台灣反應

美國戰爭研究所引述數據指出，今年九月，多艘中國大陸漁船在台灣專屬經濟區發出自動識別系統（ＡＩＳ）假訊號，其中一艘冒充俄艦，另一艘假冒大陸執法船，可能藉此測試台灣對不同入侵類型的反應。

中央社報導，非營利軍事戰略研究組織「戰爭研究所」三日發布兩岸動態更新周報，依據在華府設有辦公室的海洋資訊業者Starboard Maritime Intelligence的數據指出，八月至九月期間，大陸漁船「閩獅漁六七一八」號在台海往返航行，期間間歇性同時發送自身ＡＩＳ訊號，以及一艘名為「海巡一五○一二」的船舶ＡＩＳ。

根據該周報，海巡船通常由「中國海事局」操作。中國海事局與準軍事組織「中國海警局」不同，並未明顯參與對台灣脅迫行動。因此這艘船更可能是一艘漁船，偽造海事局船舶身分。

九月十七日，這艘漁船出現在台灣北部專屬經濟區，另一艘漁船「閩獅漁七七九二」也在同一時間與地點發送假訊號，顯示其身分為「俄羅斯軍艦五三二」。

周報表示，當時該海域還有多艘「閩獅漁」系列船發送偽造的ＡＩＳ訊號，其中一艘假冒成拖船進行廣播，另一艘則假冒成別的漁船。多艘名稱相似的漁船在同一時間和地點放送不同類型假訊號，強烈顯示這是一項協調行動。

根據周報，「閩獅漁」漁船可能隸屬中國海上民兵，用於在台海及南海等爭議水域進行「有事後否認空間」的灰色地帶脅迫、騷擾及偵察行動。