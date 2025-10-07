國造雄昇飛彈 全數產製交軍方納入戰備

國防部日前向立法院說明表示，海空戰力提升計畫採購特別預算案中生產的無人攻擊載具、萬劍及雄昇等三型飛彈，包括機動載台、軍事設施，已全數完成產製並交軍納入戰備。預算釋商後，增加國內就業人口約一萬七九三七人。

國防部此次計畫生產的「雄昇飛彈」系統，是「雄二Ｅ」系列號稱「增程型」的最新型號，射程外傳可達一千二百公里，但數量不明。

國防部函送海空戰力提升計畫採購特別預算案民國一一三年採購執行進度及一一四年支用規畫書面報告，日前通過立法院程序委員會處理。

內容指出，國防部依「聯合反制、整體防空及海上截擊」等作戰需求，規畫於一一一至一一五年度，編列特別預算台幣二三六九億五九九九萬七千元，以八類十項專案籌建岸置反艦飛彈、高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器、萬劍飛彈、無人攻擊載具、雄昇飛彈、陸基防空飛彈及野戰防空飛彈等武器系統。

報告顯示，無人攻擊載具、萬劍及雄昇等三型飛彈已全數完成產製交軍納入戰備，執行進度百分之一百。各式機動載台也解繳軍種擔任戰備任務，執行進度百分之一百。