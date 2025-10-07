聽新聞
0:00 / 0:00

國造雄昇飛彈 全數產製交軍方納入戰備

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導

國防部日前向立法院說明表示，海空戰力提升計畫採購特別預算案中生產的無人攻擊載具、萬劍及雄昇等三型飛彈，包括機動載台、軍事設施，已全數完成產製並交軍納入戰備。預算釋商後，增加國內就業人口約一萬七九三七人。

國防部此次計畫生產的「雄昇飛彈」系統，是「雄二Ｅ」系列號稱「增程型」的最新型號，射程外傳可達一千二百公里，但數量不明。

國防部函送海空戰力提升計畫採購特別預算案民國一一三年採購執行進度及一一四年支用規畫書面報告，日前通過立法院程序委員會處理。

內容指出，國防部依「聯合反制、整體防空及海上截擊」等作戰需求，規畫於一一一至一一五年度，編列特別預算台幣二三六九億五九九九萬七千元，以八類十項專案籌建岸置反艦飛彈、高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器、萬劍飛彈、無人攻擊載具、雄昇飛彈、陸基防空飛彈及野戰防空飛彈等武器系統。

報告顯示，無人攻擊載具、萬劍及雄昇等三型飛彈已全數完成產製交軍納入戰備，執行進度百分之一百。各式機動載台也解繳軍種擔任戰備任務，執行進度百分之一百。

飛彈 國防部

延伸閱讀

國防部：特別預算增產國造「雄昇」巡弋飛彈已全數交軍戰備

避戰遠比備戰重要 郝龍斌：要告訴習近平飛彈朝著台灣不是善意

WSJ：憂對中衝突 五角大廈促飛彈增產4倍

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

相關新聞

謝蔣萬安讓我更有動力...鋼鐵傘兵秦良丰貼文市府回應了

陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰2018年跳傘時，意外從1300呎高空墜落，但憑靠強大意志力讓他站起來，秦最近也貼文感謝北市...

美前副國務卿坎伯發文 分析家憂機艦意外導致美中衝突

策略諮詢公司亞洲集團董事長、美國前副國務卿坎伯六日在美國「外交事務」雜誌刊文說，儘管美國軍事戰略家與規畫人員日益著重防備...

國造雄昇飛彈 全數產製交軍方納入戰備

國防部日前向立法院說明表示，海空戰力提升計畫採購特別預算案中生產的無人攻擊載具、萬劍及雄昇等三型飛彈，包括機動載台、軍事...

原駐金門…海龍蛙兵移防澎湖 部署紅色沙灘

原駐守金門的陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，上個月已完成將全營主力後撤至澎湖的移防任務，進駐當地西嶼牛心灣營區；美軍特戰部...

新聞分析／兩棲營移防澎湖 與兩岸敏感有關

國軍與美方合議，陸軍兩棲偵察營自金門移防澎湖，遠離接敵最前線。軍方此舉固然有許多戰術調整上的考量，美方也大而化之宣稱是練...

圖輯／國慶預演 雷虎小組、軍樂、街舞、多元族群登場

國慶日將至，國慶籌委會今天在總統府前舉辦國慶大會預演，分別以序幕暖場、國慶大會、主題表演進行，精彩演出博得現場民眾喝采。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。