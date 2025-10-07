學者：澎湖戰術地位提升 內線防衛抵銷共軍優勢

陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營主力移防澎湖，部分兵力也移防本島，與陸戰兩棲偵搜大隊合作防護本島紅色沙灘。學者認為，相關調動顯示澎湖戰術地位提升，且有助我軍反制共軍特種部隊滲透本島海岸。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，由公開資料觀察，陸軍兩棲營等部隊兵火力的部署調整，應是整體防衛考量，包括國防部長顧立雄日前巡視澎湖，當地可能增加防空與反艦火力，加上陸軍海龍蛙兵主力移防澎湖，可視為國軍當前以「內線防衛」的線形優勢，抵銷共軍軍力的部分優勢。

他表示，陸軍兩棲部隊重新部署於本島台中港周邊等紅色沙灘等處，研判主要想定為反特攻、反登陸偵查。以台海情境的反登陸戰而言，決勝主力在於反艦飛彈、中遠程火砲，但敵方可能在發動攻擊前派出特種部隊進行沙灘岸地形細節偵查，並滲透海岸、防風林等處，以引導後續攻擊。因此，陸軍兩棲單位駐防前述紅色沙灘等地，平時執行模擬敵方觀測的「反覘」任務，戰時則執行反戰場滲透任務，偕同友軍單位挫敗敵軍。

國防安全研究院委任副研究員揭仲也表示，當共軍要對台灣西部海岸發動登陸攻擊時，攻擊發起前一定也會派特種部隊試圖登岸偵察，以了解國軍部隊在海灘布防情資，包括岸上防禦、有無布下水雷等，過程中陸軍兩棲營或海陸兩棲部隊就能實施相關反制。他認為，只要不是將特戰部隊當一般步兵使用，這樣的任務調整尚稱合理。