新聞分析／兩棲營移防澎湖 與兩岸敏感有關

國軍與美方合議，陸軍兩棲偵察營自金門移防澎湖，遠離接敵最前線。軍方此舉固然有許多戰術調整上的考量，美方也大而化之宣稱是練兵所需。但外界觀察，恐怕與兩岸關係敏感的政治因素有關。

因為協訓的美軍在金門出入，去年曾遭美媒擴大解釋為美軍常駐，且強調僅距中共一線，一度引發美、台焦慮，共同否認，但此後仍傳言不斷。面對當前美中經貿談判關鍵時刻，美國總統川普有意會面中國大陸領導人習近平。啟動這項移防，時機上尋常間有鑿痕。

據悉，這項國軍特戰部隊遷移與部署，台美雙方曾交換意見，美方很早就想把金門兩棲營主力遷移至澎湖，因澎湖是一個可攻可守、位置適中處，且金、馬因小三通離大陸太近，若要實施高機敏行動任務訓練，共軍沿海情監偵嚴密，很難保密，澎湖適於練兵。

美軍特種部隊在澎湖活動，是連好萊塢都曾演飾過的情節。甫逝世的影星勞勃瑞福過去與布萊德彼特主演的「間諜遊戲」（Spy Game），片尾美軍直升機自澎湖升空跨海自蘇州監獄搶救出美方人質，情節驚心動魄。

國軍漢光演習多年來兵推顯示，澎湖地面兵力過於薄弱，陸軍五○三旅裁掉後，現地澎防部除步兵營外，就只有裝騎營、戰車營各一。如今約四百人的兩棲營移防澎湖，戰力宜海宜陸，有助鞏固易遭占領的外離島。

此外，國軍高層與美方走得近，許多作為都受美方影響。未來濱海作戰指揮部只轄攻船飛彈，要撐一個中將指揮官，力有不逮，所以加上外離島兩棲兵力、攻擊型無人艇、近岸布雷指揮權等，由濱海作戰指揮部接掌，才顯得名副其實。

去年三月初美國軍事新聞網站「ＳＯＦＲＥＰ」引用國內新聞資訊報導，美國陸軍特種行動部隊「綠扁帽」已從二○二四年「常駐」台灣，在包括金門及澎湖的兩棲偵察營協助訓練我國特戰部隊。外媒特別宣稱，金門僅距中共一線，美軍特戰部隊據此隨時可對中共發起行動。

實際上，美軍在金門的協訓內容，通常是完成靜態上課，人就離開，在澎湖每年固定有台美閃光操演，也是小部隊協訓，美軍不會替國軍執行任務。美軍在台是出差性質，半年一期輪流「長駐」，而非「常駐」。但刻板印象既定，外媒輪番引用，協訓內容愈發難以澄清。

兩棲營是攻勢部隊，長年駐防金門，過去向有兩岸「水鬼」往返摸哨襲殺的傳聞。如今兩棲營主力索性後撤至澎湖，美軍不用再到金門協訓，所謂「攻勢」也如明日黃花，但此舉有助澄清傳言，緩和情勢，應為美方所樂見。