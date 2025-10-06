謝蔣萬安讓我更有動力...鋼鐵傘兵秦良丰貼文市府回應了
陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰2018年跳傘時，意外從1300呎高空墜落，但憑靠強大意志力讓他站起來，秦最近也貼文感謝北市長蔣萬安，表示是蔣市長的肯定與持續關心，「讓我有動力繼續往前」。
對於秦良丰的發文感謝，北市府今天晚間也回應，市府表示，鋼鐵傘兵秦良丰先生用行動證明的故事「只要不放棄，生命都能創造奇蹟」，鼓舞了無數國人，祝福秦先生在新的職場一切順利。
秦良丰在臉書貼文說，「繼去年驚喜的收到蔣萬安市長邀請我去台北參加國慶晚會後，今天早上我家的管理員大哥說我們家有一個包裹，收到後一看寄件者：台北市政府蔣萬安市長」。
秦說，「謝謝蔣萬安市長對我持續的關心，今年還有寄中秋禮盒來給我，還記得去年去到台北大巨蛋時，蔣市長在台上演講時特地提到我，這一直是我的一大榮幸，對我也是很大的鼓勵！」
