謝蔣萬安讓我更有動力...鋼鐵傘兵秦良丰貼文市府回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
秦良丰說，還記得去年到台北大巨蛋時，蔣萬安市長在台上演講時特地提到我，這一直是我的一大榮幸，對我也是很大的鼓勵！」圖／引用自蔣萬安臉書
陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰2018年跳傘時，意外從1300呎高空墜落，但憑靠強大意志力讓他站起來，秦最近也貼文感謝北市長蔣萬安，表示是蔣市長的肯定與持續關心，「讓我有動力繼續往前」。

對於秦良丰的發文感謝，北市府今天晚間也回應，市府表示，鋼鐵傘兵秦良丰先生用行動證明的故事「只要不放棄，生命都能創造奇蹟」，鼓舞了無數國人，祝福秦先生在新的職場一切順利。

秦良丰在臉書貼文說，「繼去年驚喜的收到蔣萬安市長邀請我去台北參加國慶晚會後，今天早上我家的管理員大哥說我們家有一個包裹，收到後一看寄件者：台北市政府蔣萬安市長」。

秦說，「謝謝蔣萬安市長對我持續的關心，今年還有寄中秋禮盒來給我，還記得去年去到台北大巨蛋時，蔣市長在台上演講時特地提到我，這一直是我的一大榮幸，對我也是很大的鼓勵！」

秦良丰在臉書貼文說，「今天早上我家的管理員大哥說我們家有一個包裹，收到後一看寄件者：台北市政府蔣萬安市長」。圖／引用自秦良丰臉書
蔣萬安 北市府 禮盒

圖輯／國慶預演 雷虎小組、軍樂、街舞、多元族群登場

國慶日將至，國慶籌委會今天在總統府前舉辦國慶大會預演，分別以序幕暖場、國慶大會、主題表演進行，精彩演出博得現場民眾喝采。

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊累 揭蔣萬安暖舉：讓我更有動力

陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰2018年5月17日跳傘時，意外從1300呎高空墜落，原本被認定終身臥床，但靠著強大意志力脫...

採購無人機曾出包 海巡署拒立院預算中心檢覈韌性特別預算

為強化社會韌性，中央政府編列國安韌性特別預算案，海洋委員會在預算中佔有295億6223萬6000元，計畫採購無人機、無人...

國防部：特別預算增產國造「雄昇」巡弋飛彈已全數交軍戰備

國防部日前向立法院說明表示，海空戰力提升計畫採購特別預算案中生產的無人攻擊載具、萬劍及雄昇等3型飛彈，包括機動載台、軍事...

我強弓飛彈酷似以色列箭矢 有軍事交流？英雄所見略同？

航太國防工業展上最搶眼的是「強弓」（天弓四型）飛彈，中科院說，強弓並非仿製或技轉以色列產品，而是由天弓三型改良而來。強弓剛開始量產，開銷較小，因此預期以機密預算支應。 軍方將延續「強弓」或依據防空飛彈的傳統，取名為「天弓四型」？目前外界尚不得而知。但強弓的預想接戰空間，是在高度70公里以上的大氣層最頂部。資深記者程嘉文告訴你強弓的作戰原理。

