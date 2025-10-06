台北安全對話8日登場 前澳洲總理莫里森出席

航太國防工業展上最搶眼的是「強弓」（天弓四型）飛彈，中科院說，強弓並非仿製或技轉以色列產品，而是由天弓三型改良而來。強弓剛開始量產，開銷較小，因此預期以機密預算支應。 軍方將延續「強弓」或依據防空飛彈的傳統，取名為「天弓四型」？目前外界尚不得而知。但強弓的預想接戰空間，是在高度70公里以上的大氣層最頂部。資深記者程嘉文告訴你強弓的作戰原理。

2025-10-06 07:30