台北安全對話8日登場 前澳洲總理莫里森出席
國防院今天表示，8日將舉辦「2025台北安全對話」，聚焦「整合嚇阻：以實力維持印太和平」，包括澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）、美國戰爭部（前稱國防部）台灣科長蘇思睿（Peter Su）等人出席。
國防部智庫、國防安全研究下午透過新聞稿表示，國防院8日上午將舉辦「2025台北安全對話」（2025Taipei Security Dialogue），此次會議由國防院主辦、陸委會贊助指導，邀請來自美國、英國、德國、日本與澳洲等國政要、學者與相關領域專家，以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為題進行意見交流。
國防院說明，此次會議分6個子題進行，依序為國際綜合安全態勢、社會韌性與防衛嚇阻、不對稱思維確保區域安全、AI與UAS等新科技做為戰爭工具的趨勢與影響、非軍事力量之影響與圓桌論壇。
國防院指出，與會國內外學者將對這些議題發表個人見解並提出建言，盼透過對話交換觀點，助力民主國家的共識建立與強化合作關係，並用以增進印太區域的和平與穩定。
國防院說明，這次出席的嘉賓包括澳洲前總理莫里森（Scott Morrison），美國前白宮政治主任、保守聯盟主席施拉普（Matt Schlapp）、美國前陸軍副部長希普（Van Hipp Jr.）等決策菁英。
國防院提到，還有美國戰爭部（前稱國防部）台灣科長蘇思睿（Peter Su）、前日本海上自衛隊少將佐佐木孝博、德國海軍退役少將施奈德（KarstenSchneider）、英國海軍退役准將歐利佛（PeterOlive）、德軍智庫資深研究員穆勒（WolfgangMüller）、哈德森研究所量子科技專家何維理（Charles Harvey）等15位國際與國內專家學者與會。
國防院強調，這些在國際安全具有重要話語權與影響力政要與學者的蒞臨，彰顯國際社會對台灣安全的高度關切，及台灣民主體制與價值受舉世各國肯定，國防院未來將持續與國際重要智庫與學者專家交流，用以廣納意見，共同強化印太區域與台灣的安全與穩定保障。
