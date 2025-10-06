快訊

中職／投打個人獎全數底定 陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收

台北安全對話8日登場 前澳洲總理莫里森出席

中央社／ 台北6日電

國防院今天表示，8日將舉辦「2025台北安全對話」，聚焦「整合嚇阻：以實力維持印太和平」，包括澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）、美國戰爭部（前稱國防部）台灣科長蘇思睿（Peter Su）等人出席。

國防部智庫、國防安全研究下午透過新聞稿表示，國防院8日上午將舉辦「2025台北安全對話」（2025Taipei Security Dialogue），此次會議由國防院主辦、陸委會贊助指導，邀請來自美國、英國、德國、日本與澳洲等國政要、學者與相關領域專家，以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為題進行意見交流。

國防院說明，此次會議分6個子題進行，依序為國際綜合安全態勢、社會韌性與防衛嚇阻、不對稱思維確保區域安全、AI與UAS等新科技做為戰爭工具的趨勢與影響、非軍事力量之影響與圓桌論壇。

國防院指出，與會國內外學者將對這些議題發表個人見解並提出建言，盼透過對話交換觀點，助力民主國家的共識建立與強化合作關係，並用以增進印太區域的和平與穩定。

國防院說明，這次出席的嘉賓包括澳洲前總理莫里森（Scott Morrison），美國前白宮政治主任、保守聯盟主席施拉普（Matt Schlapp）、美國前陸軍副部長希普（Van Hipp Jr.）等決策菁英。

國防院提到，還有美國戰爭部（前稱國防部）台灣科長蘇思睿（Peter Su）、前日本海上自衛隊少將佐佐木孝博、德國海軍退役少將施奈德（KarstenSchneider）、英國海軍退役准將歐利佛（PeterOlive）、德軍智庫資深研究員穆勒（WolfgangMüller）、哈德森研究所量子科技專家何維理（Charles Harvey）等15位國際與國內專家學者與會。

國防院強調，這些在國際安全具有重要話語權與影響力政要與學者的蒞臨，彰顯國際社會對台灣安全的高度關切，及台灣民主體制與價值受舉世各國肯定，國防院未來將持續與國際重要智庫與學者專家交流，用以廣納意見，共同強化印太區域與台灣的安全與穩定保障。

國防院 美國 印太

延伸閱讀

國防部：特別預算增產國造「雄昇」巡弋飛彈已全數交軍戰備

經部：美國為我科技、國防等合作夥伴 與德國、非洲並列重要市場

國銀6大核心戰略放款8月增286億 今年增量資訊類居冠、國防第二

115年總預算增1100億 國防經費高達938億占85%

相關新聞

謝蔣萬安讓我更有動力...鋼鐵傘兵秦良丰貼文市府回應了

陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰2018年跳傘時，意外從1300呎高空墜落，但憑靠強大意志力讓他站起來，秦最近也貼文感謝北市...

圖輯／國慶預演 雷虎小組、軍樂、街舞、多元族群登場

國慶日將至，國慶籌委會今天在總統府前舉辦國慶大會預演，分別以序幕暖場、國慶大會、主題表演進行，精彩演出博得現場民眾喝采。

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊累 揭蔣萬安暖舉：讓我更有動力

陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰2018年5月17日跳傘時，意外從1300呎高空墜落，原本被認定終身臥床，但靠著強大意志力脫...

採購無人機曾出包 海巡署拒立院預算中心檢覈韌性特別預算

為強化社會韌性，中央政府編列國安韌性特別預算案，海洋委員會在預算中佔有295億6223萬6000元，計畫採購無人機、無人...

國防部：特別預算增產國造「雄昇」巡弋飛彈已全數交軍戰備

國防部日前向立法院說明表示，海空戰力提升計畫採購特別預算案中生產的無人攻擊載具、萬劍及雄昇等3型飛彈，包括機動載台、軍事...

我強弓飛彈酷似以色列箭矢 有軍事交流？英雄所見略同？

航太國防工業展上最搶眼的是「強弓」（天弓四型）飛彈，中科院說，強弓並非仿製或技轉以色列產品，而是由天弓三型改良而來。強弓剛開始量產，開銷較小，因此預期以機密預算支應。 軍方將延續「強弓」或依據防空飛彈的傳統，取名為「天弓四型」？目前外界尚不得而知。但強弓的預想接戰空間，是在高度70公里以上的大氣層最頂部。資深記者程嘉文告訴你強弓的作戰原理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。