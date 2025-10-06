圖輯／國慶預演 雷虎小組、軍樂、街舞、多元族群登場

國慶日將至，國慶籌委會今天在總統府前舉辦國慶大會預演，分別以序幕暖場、國慶大會、主題表演進行，精彩演出博得現場民眾喝采。

序幕暖場由台灣太鼓協會開場《鴻福齊天 祈鼓獻瑞》，隨後國防部聯合樂隊暨三軍儀隊進行聯合操演，新民高中則由表演藝術科帶來結合音樂與節奏演出《綻放島嶼 福爾摩沙》，屏東南榮國中、莊敬高職也都接續帶來精彩演出。

國慶大會則由彰化縣大村國小合唱團領唱國歌，並與獲選113年優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表共同演唱，國慶禮讚接續由大村國小合唱團與唐寶寶大器樂團合作演出，傳遞出希望與暖意。

主題表演首先由新北市警察局騎警隊及憲兵指揮部快速反應連車隊為前導，世大運、成都世運代表隊及台中市立中山國中、台北市立東園國小少棒隊等英雄車隊逐一行經主席台前致意，隨後美和科大熊鷹儀隊與海軍陸戰隊樂隊結合演出，客委會節目《臺灣細妹‧放勢行》跨界詮釋客家女性生命史與文化韌性接續出場，之後安排屏東原鄉部落青年會與娜麓灣樂舞劇團演出。