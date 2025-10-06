「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊累 揭蔣萬安暖舉：讓我更有動力

快訊

「1縣市」大雨特報 恐一路下到晚上

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
「鋼鐵傘兵」秦良丰突發文喊累，貼文揭露台北市長蔣萬安一暖舉「讓我更有動力」。取自秦良丰臉書
「鋼鐵傘兵」秦良丰突發文喊累，貼文揭露台北市長蔣萬安一暖舉「讓我更有動力」。取自秦良丰臉書

陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰2018年5月17日跳傘時，意外從1300呎高空墜落，原本被認定終身臥床，但靠著強大意志力脫離呼吸器、翻身、自行走路、獨力從坐姿站起來，成為「醫療史上的奇蹟」，但他最近貼文喊「累了」，意外曝光台北市長蔣萬安暖舉，「讓我有動力繼續往前」。

2018年5月17日漢光演習預演，當時他在台中清泉崗執行空降跳傘操演，卻因為主、副傘都沒開，不幸從1300英呎高空直接墜落地面，經過現場待命的醫護團隊及時搶救後，奇蹟生還。

秦良丰去年服役期滿退伍，被譽為「鋼鐵傘兵」，最近他在臉書發文，「近期有一直在悲觀、否定間遊走，身體的不舒服讓我的心態往黑暗看的時間變多了，這陣子我是真的累了」。

貼文雖然坦承有段時間心情低落，是蔣萬安對他的關心和肯定，讓他一掃陰霾。

他說「繼去年驚喜的收到蔣萬安市長邀請我去台北參加國慶晚會後，今天早上我家的管理員大哥說我們家有一個包裹，收到後一看寄件者：台北市政府蔣萬安市長」。

秦良丰說，「謝謝蔣萬安市長對我持續的關心，今年還有寄中秋禮盒來給我，還記得去年去到台北大巨蛋時，蔣市長在台上演講時特地提到我，這一直是我的一大榮幸，對我也是很大的鼓勵！那時的感動我一直都還記得，我也很欣喜我的歷程有鼓勵到許多人。」

他說，真心感謝這段時間，陪伴著他的家人，有來探望的航特部政戰主任王主任，和特戰時認識的兄弟蔡易霖，謝謝你們的陪伴和前來的慰問關心，讓我可以轉身再往光明回看一點，「收到台北市蔣萬安市長的中秋禮盒，也讓我有動力再繼續前行。」

