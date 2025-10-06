快訊

採購無人機曾出包 海巡署拒立院預算中心檢覈韌性特別預算

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海巡署過去兩度採購無人機，都出現缺失遭糾正。圖／資料照、海巡署中部分署第四岸巡隊提供
為強化社會韌性，中央政府編列國安韌性特別預算案，海洋委員會在預算中佔有295億6223萬6000元，計畫採購無人機、無人艇並增加造艦，當但立法院預算中心要求提供細項據以評估預算合理與否，海巡署兩度以計畫書草案內容涉密為由，拒絕提供。預算中心提醒，海巡過去兩次採購無人機都出現缺失，頻造艦人力缺口卻逐年擴大，應予妥處。

海洋委員會主管於特別預算案合共編列295億6223萬6千元，包含「強化國土防衛能量」279億837萬8千元、「提升資通作業環境及設備」16億5385萬8千元。

預算中心提出報告指出，海巡署及所屬於特別預算案「強化國土防衛能量-提升海域立體偵巡量能」編列148億9370萬8000元，辦理海域偵蒐及巡防裝備籌建，以提升海域情資掌握與反應能力，強健岸海空立體監偵能量等，其中編列籌補各式海空無人載具等所需經費40億9473萬1千元，金額龐鉅。

海巡署於特別預算案以「強化國土防衛能量-強化海巡基地與設施韌性」為由編列119億1537萬2000元，辦理各級巡防艦艇籌建及海巡基地設施強化，以提升海域巡護量能及基礎設施防衛韌性等，金額龐鉅。

但當預算中心要求提供兩項預算細項供審議評估，海巡署卻表示考量計畫書草案內容涉密，無法提供。

按報告內容顯示，海委會計畫以2億餘元，採購水下、水面無人載具、水下自主探測設備，是國海院所需，其中包括約聘博士級與碩士探測員；海巡署則將以40億9471餘萬元，籌補各式海、空無人載具、反無人機設等；並增建100、300及200噸型艦艇。

預算中心特別表示，海巡署過去辦理兩項無人機採購，都有缺失，包括機體無法抗風無法升空，或因計畫契約所規範的無人機引擎技術超越廠商能力所及，無法繼續執行採購契約，都被糾正；而頻造新艦下，海巡署自108年底缺額79人，增為114年7月底的1391人，增加缺額1312人，增幅16倍餘，且逐年擴大中；實際員額亦自108年底的1萬1647人減為114年7月底的1萬1504人，減少143人，減幅1.23%，概呈減少情事；提醒海巡為因應近年大量交船的海巡勤務需求，應妥處長期人力短缺情形。

海巡署 巡防艦

0 則留言
