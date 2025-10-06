國防部：特別預算增產國造「雄昇」巡弋飛彈已全數交軍戰備
國防部日前向立法院說明表示，海空戰力提升計畫採購特別預算案中生產的無人攻擊載具、萬劍及雄昇等3型飛彈，包括機動載台、軍事設施，已全數完成產製並交軍納入戰備。預算釋商後，增加國內就業人口約1萬7937人。
國防部此次計畫生產的「雄昇飛彈」系統，是「雄二E」系列號稱「增程型」的最新型號，射程外傳可達1200公里，但數量不明。
國防部函送海空戰力提升計畫採購特別預算案民國113年採購執行進度及114年支用規劃書面報告，日前通過立法院程委會處理。內容指出，國防部依「聯合反制、整體防空及海上截擊」等作戰需求，規劃於111至115年度，編列特別預算新台幣2369億5999萬7000元，以8類10項專案籌建岸置反艦飛彈、高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器、萬劍飛彈、無人攻擊載具、雄昇飛彈、陸基防空飛彈及野戰防空飛彈等武器系統。
報告表示，其中無人攻擊載具、萬劍及雄昇等3型飛彈已全數完成產製交軍納入戰備，執行進度100%。各式機動鐵台也解繳軍種擔任戰備任務,執行進度100%。至於所需軍事設施，大多已移交軍種執行戰備任務，但陸基防空系統因山坡地水土保持問題須配合農田水利署現勘排驗作業核定後，方可辦理變更設計陣地工程施作，於今年3月28日完成驗收任務，執行進度100%。通訊指管裝備也已依計畫產製及解繳。
報告表示，全案編列特別預算2369億5999萬7000元，扣除軍種採購作業費7969萬3000元，尚餘採購金額計2368億8030萬4000元。為兼顧國防安全與經濟發展，有效結合政府資源與民間力量，採擴大釋商作法，預估111至115年規模可達1762億7千萬餘元。去年特別預算釋商，已帶動產業衍生效益約650.6億元，增加就業人口約1萬7937人，有效達成創造國防安全與擴大經濟動能效益的雙贏目標。
