快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

國防部：特別預算增產國造「雄昇」巡弋飛彈已全數交軍戰備

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國軍代號「雄昇」（雄2E）型的次音速攻陸巡弋飛彈。記者劉學聖／攝影
國軍代號「雄昇」（雄2E）型的次音速攻陸巡弋飛彈。記者劉學聖／攝影

國防部日前向立法院說明表示，海空戰力提升計畫採購特別預算案中生產的無人攻擊載具、萬劍及雄昇等3型飛彈，包括機動載台、軍事設施，已全數完成產製並交軍納入戰備。預算釋商後，增加國內就業人口約1萬7937人。

國防部此次計畫生產的「雄昇飛彈」系統，是「雄二E」系列號稱「增程型」的最新型號，射程外傳可達1200公里，但數量不明。

國防部函送海空戰力提升計畫採購特別預算案民國113年採購執行進度及114年支用規劃書面報告，日前通過立法院程委會處理。內容指出，國防部依「聯合反制、整體防空及海上截擊」等作戰需求，規劃於111至115年度，編列特別預算新台幣2369億5999萬7000元，以8類10項專案籌建岸置反艦飛彈、高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器、萬劍飛彈、無人攻擊載具、雄昇飛彈、陸基防空飛彈及野戰防空飛彈等武器系統。

報告表示，其中無人攻擊載具、萬劍及雄昇等3型飛彈已全數完成產製交軍納入戰備，執行進度100%。各式機動鐵台也解繳軍種擔任戰備任務,執行進度100%。至於所需軍事設施，大多已移交軍種執行戰備任務，但陸基防空系統因山坡地水土保持問題須配合農田水利署現勘排驗作業核定後，方可辦理變更設計陣地工程施作，於今年3月28日完成驗收任務，執行進度100%。通訊指管裝備也已依計畫產製及解繳。

報告表示，全案編列特別預算2369億5999萬7000元，扣除軍種採購作業費7969萬3000元，尚餘採購金額計2368億8030萬4000元。為兼顧國防安全與經濟發展，有效結合政府資源與民間力量，採擴大釋商作法，預估111至115年規模可達1762億7千萬餘元。去年特別預算釋商，已帶動產業衍生效益約650.6億元，增加就業人口約1萬7937人，有效達成創造國防安全與擴大經濟動能效益的雙贏目標。

國防部 飛彈

延伸閱讀

川普調加州國民兵至波特蘭 兩州聯手告上法院

115年總預算增1100億 國防經費高達938億占85%

普發現金萬元被質疑拖延 卓榮泰：立院通過特別預算才能發

花蓮洪災傅崐萁喊國賠 卓揆：照程序 與急迫性補助不衝突

相關新聞

採購無人機曾出包 海巡署拒立院預算中心檢覈韌性特別預算

為強化社會韌性，中央政府編列國安韌性特別預算案，海洋委員會在預算中佔有295億6223萬6000元，計畫採購無人機、無人...

國防部：特別預算增產國造「雄昇」巡弋飛彈已全數交軍戰備

國防部日前向立法院說明表示，海空戰力提升計畫採購特別預算案中生產的無人攻擊載具、萬劍及雄昇等3型飛彈，包括機動載台、軍事...

我強弓飛彈酷似以色列箭矢 有軍事交流？英雄所見略同？

航太國防工業展上最搶眼的是「強弓」（天弓四型）飛彈，中科院說，強弓並非仿製或技轉以色列產品，而是由天弓三型改良而來。強弓剛開始量產，開銷較小，因此預期以機密預算支應。 軍方將延續「強弓」或依據防空飛彈的傳統，取名為「天弓四型」？目前外界尚不得而知。但強弓的預想接戰空間，是在高度70公里以上的大氣層最頂部。資深記者程嘉文告訴你強弓的作戰原理。

共機繞台減少？專家：威脅更增

中共機艦超越海峽中線，引起我政府譴責。國防部雖仍每天公告共軍動態，但共機「繞台」或兩岸軍機空中接近畫面，已漸未成台灣媒體...

李翔宙專文／中共藉九三閱兵預演「攻台打援」實戰秀

中共以紀念對日本抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之名，9月3日在北京天安門廣場舉行大規模閱兵，並重點展示新型導彈等...

賴總統：國防預算2030達GDP的5%

行政院會才通過明年度國防預算占GDP的3.32%，賴清德總統昨（22）日進一步宣示，未來政府會繼續增加國防預算，可望在2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。