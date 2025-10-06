共機繞台減少？專家：威脅更增

中共機艦超越海峽中線，引起我政府譴責。國防部雖仍每天公告共軍動態，但共機「繞台」或兩岸軍機空中接近畫面，已漸未成台灣媒體報導焦點。專家解釋，相關訊息失去新聞性，一大原因是台灣社會忙於其他政治話題而忽略，二是雙方軍機極度貼近的情況確已減少；但共軍在台海周邊活動的「量」或許減少，「質」方面卻是提升。

依我方公告數據，共軍大型操演或聯合戰備警巡，去年上半年為廿一次、三三五架次飛機越線；去年下半年為廿次、越線四一五架次；今年上半年為廿一次、越線三七四架次；今年七至九月為九次、越線一八七架次。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正說，不能單憑一個因素去推斷原因，但目前的華府與北京，確實都不願輕易升高對立，無意讓台灣成為解決雙方其他重要問題的干擾。

淡江戰研所副教授林穎佑表示，整體而言，共軍在台灣周邊活動，可說「量」減少但「質」提升，即威脅更增。例如遠海長航科目的減少，可能與其航艦成軍有關，許多任務可以由艦載機就近進行；另外，中共軍艦或海警船在台灣周邊的數量增加，並且呈現常態化駐點趨勢，值得我方注意。

另外，中共日前以紀念抗戰勝利八十周年之名，在北京天安門廣場舉行大閱兵。國安局前局長李翔宙在聯合新聞網發表「中共九三閱兵vs攻台打援實戰秀」一文指出，閱兵展示裝備的重點，未見欲與美國在全球較勁的戰略遠征大軍及戰力，卻明確秀上「反介入／區域拒止」陣仗，顯然是要表達，這是一場「圍台阻援／攻台打援」的閱兵實戰化世紀秀。