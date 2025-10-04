國軍增購愛三增程型傳將抵台 專家：空防範圍擴增

快訊

中央社／ 台北4日電

國軍向美國增購的愛國者三型增程型飛彈（PAC3-MSE）規劃在明年完成交運及部署作業，傳出首批飛彈將會在今年底運抵台灣。前空軍飛彈預警中心指管長周宇平上校今天表示，愛三增程型將能使台灣空防範圍擴增，加強台灣防禦韌性。

為反制中國人民解放軍威脅，國防部於2021年證實，台美雙方於2019年研討後，確定增購愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE），規劃在2025年、2026年分批完成交運及部署作業。

自由時報今天報導，對美增購的愛三增程型飛彈，預計在今年底以前交運台灣，將部署於花東地區，強化東部空防戰力。

針對國軍對美採購愛三增程型飛彈（MSE），傳出首批飛彈將於今年底前運抵台灣，空軍司令部回覆中央社記者詢問表示，目前「愛二性能提升及採購愛三」軍購案，各項工作均依發價書計畫節點執行，空軍將持續密切掌握有關進度。

已退役的周宇平受訪指出，愛三增程型攔截彈道飛彈的範圍更大、高度更高，將能使台灣空防範圍擴增，加強台灣防禦韌性，而先前在台北航太展對外亮相的強弓飛彈系統，攔截高度是在70公里，而愛三增程型飛彈的攔截高度，是在現有愛國者三型與強弓飛彈之間的高度。

針對國軍是否應在特別預算納入再繼續增購愛三增程型飛彈，周宇平認為，仍須視國軍操作後的情況，以及妥善率，還有愛三增程型在各國的服役狀況、命中率，再進一步考量。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，他認為應該繼續增購愛三增程型飛彈，並提到台灣目前在整體空防的建置上，除了高高空的防空需注重外，在樹梢高度的低低空防禦也應多投注資源，用以防禦無人機。

根據公開資訊，愛三增程型飛彈（PAC-3 MissileSegment Enhancement，MSE），比國軍現役愛國者三型飛彈更先進、且射程更遠，愛三增程型飛彈的體積較現役愛三飛彈更大，一輛愛三發射車可裝4組、4聯裝愛三飛彈組，共16枚；愛三增程型飛彈則須使用新的12聯裝發射裝置，一輛發射車只可搭載12枚愛三增程型飛彈。

