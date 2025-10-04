96年次役男注意 內政部：11月15日前完成線上兵籍調查

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部表示，目前線上申報已成為主要方式，每年約有10萬餘名役男受惠。圖／內政部提供
內政部啟動96年次役男的兵籍調查網路申報，內政部今表示，自本月8日起開始受理，役男在接獲戶籍地鄉、鎮、市、區公所通知後，務必在11月15日前，至內政部役政司「兵籍調查線上申報系統」完成申報，每年約有10萬餘名役男受惠。

內政部說明，兵籍調查是役男徵兵處理的首要步驟，徵兵及齡男子可透過多種方式完成調查，包括親自或委託代理人前往指定地點、臨櫃、傳真、郵寄、電子郵件及網路線上申報等，提供役男便利管道，目前線上申報已成為主要方式。

內政部指出，除了兵籍調查，役男也可透過內政部役政司全球資訊網申請與查詢相關徵兵作業資訊，例如體檢、短期出境、優先入營、延緩入營等，鼓勵役男多加利用線上服務。

內政部說明，徵兵及齡男子可透過多種方式完成調查，包括親自或委託代理人前往指定地點、臨櫃、傳真、郵寄、電子郵件及網路線上申報等。圖／內政部提供
