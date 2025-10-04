96年次役男注意 內政部：11月15日前完成線上兵籍調查

內政部啟動96年次役男的兵籍調查網路申報，內政部今表示，自本月8日起開始受理，役男在接獲戶籍地鄉、鎮、市、區公所通知後，務必在11月15日前，至內政部役政司「兵籍調查線上申報系統」完成申報，每年約有10萬餘名役男受惠。

內政部說明，兵籍調查是役男徵兵處理的首要步驟，徵兵及齡男子可透過多種方式完成調查，包括親自或委託代理人前往指定地點、臨櫃、傳真、郵寄、電子郵件及網路線上申報等，提供役男便利管道，目前線上申報已成為主要方式。