聽新聞
0:00 / 0:00

參院將審議…美豪豬法案護台 盟邦可轉讓軍備

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦參議院外委會廿二日將逐條審議多項法案，其中三項涉及台灣，包括將台灣納入享有較短通報期限的受援國名單、加快核發許可，以便美國盟邦向台灣轉讓軍備的「豪豬法案」。

根據外委會二日在網頁上公布的排程，前述將逐條審議的修正案或法案包含豪豬法案、「台灣國際團結法案」和「美國-台灣美洲夥伴法案」。豪豬法案全名為「為區域同伴提供險惡環境下之升級保護」。

豪豬法案有助簡化受美國武器出口管制法約束的對台軍售流程，以縮短正式通知美國國會軍售時間與提高金額門檻，讓台灣與北約（ＮＡＴＯ）國家，以及日本、澳洲、南韓、以色列與紐西蘭等「北約+」國家享有同等軍售待遇。

美國對「北約+」國家軍售案中，若主要防禦性裝備達二五○○萬美元（約台幣七點七億元），美總統依法須提前十五天向國會提交正式通知。由於台灣並非「北約+」國家，若這類裝備的金額逾一四○○萬美元（約台幣四點三億元），則美國總統必須在簽發發價書（ＬＯＡ）前至少卅天正式通知國會。

豪豬法案也授權美國國務卿建立快速決策程序，讓「北約+」國家能將美製軍備與服務移交台灣。

另外，台灣國際團結法案要求美國應在國際組織中反對中國大陸藉由扭曲任何國組的決定、措辭、政策或程序，以解決台灣地位的任何企圖；美國反對任何未經台灣人民同意而企圖改變台灣地位的行動。

美國-台灣美洲夥伴法案則支持與台灣維持邦交的拉美和加勒比海國家對抗中國以脅迫或施壓方式，迫使他們與台斷交的行為，以加強台灣在西半球的外交、發展與經濟合作。

美國 法案 軍售 北約

延伸閱讀

稱關稅可讓國庫年進帳1兆美元 川普嗨喊「普發6萬支票」紅利回饋

施俊吉：日本可印鈔投資美國 台灣投資只能賣美債

巨大遭美實施暫扣令 盧秀燕憂後續影響

諾貝爾頒獎機構高層：川普3作法 衝擊美國科研領袖地位

相關新聞

參院將審議…美豪豬法案護台 盟邦可轉讓軍備

美國聯邦參議院外委會廿二日將逐條審議多項法案，其中三項涉及台灣，包括將台灣納入享有較短通報期限的受援國名單、加快核發許可...

特別預算編列國安韌性遭質疑 顧立雄：提升戰力所需

針對在野黨質疑韌性特別預算中有關國安韌性編列新台幣1500億元，為什麼不編列在年度預算。國防部長顧立雄今天答詢立委時表示...

台海兵推不見軍方、綠營專業回應 李文忠：令人汗顏

「台北政經學院基金會」日前公布「台海防衛兵推」總結報告，退輔會前副主委李文忠今天質疑，國防部沒有公開回應，民進黨專業立委...

共軍強化攻台演練 顧立雄：任何區域的相關情況都有掌握

大陸朱日和訓練基地，除原有的「模擬總統府」、「模擬外交部」外，日本智庫取得衛星圖像顯示，共軍還新增了「模擬司法院」甚至有...

解放軍朱日和基地強化演練攻台斬首 顧立雄：都有掌握

大陸方面在內蒙古的「朱日和」訓練基地，建立模擬我國重要單位，演練攻台斬首行動。國防部長顧立雄今日表示，任何區域的相關情況...

台灣雲林艦、日本瑞穗號6月沖繩外海聯合訓練 讀賣：正推動常態化

日本讀賣新聞報導，日本海上保安廳與台灣海巡署正在推動海上共同訓練常態化。去年7月在千葉縣進行搜索及救難演習後，今年6月在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。