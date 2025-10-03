快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

常態化查核軍公教領陸證 政院：頻次尊重部會規劃

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸委會研議每半年針對軍公教核心人員是否領有大陸證件展開查核，行政院方面表示，政院請各部會建立常態化的清查機制，至於查核頻次，尊重各部會的規劃。記者李人岳／攝影
陸委會研議每半年針對軍公教核心人員是否領有大陸證件展開查核，行政院方面表示，政院請各部會建立常態化的清查機制，至於查核頻次，尊重各部會的規劃。記者李人岳／攝影

陸委會今年初針對軍公教核心人員是否領有大陸證件展開查核，並研擬從明年起，以每半年為期進行常態化查核。行政院人士表示，政院請各部會建立常態化的清查機制，至於查核頻次，則尊重各部會的規劃。

陸委會今年初針對軍公教核心人員是否領有大陸居留證等證件，展開專案查核，並且宣布將「常態化、制度化」查核，據了解，陸委會先前召集會議，建議採每半年為頻率進行查核，將於明年元旦上路。

政院人士表示，行政院卓榮泰院長已多次說明，軍公教具有國家忠誠義務，不得持有中國居住證。相關人士指出，對於於軍公教核心人員的部分，政院請各部會建立常態化的清查機制，至於查核頻次，則尊重各部會的規劃。

行政院人事行政總處表示，兩岸相關事務政策由陸委會決定，人事總處會配合轉發公文及加強宣導，不過目前為止，尚未接到更進一步常態化查核的相關訊息。

行政院 軍公教 陸委會 卓榮泰

延伸閱讀

特別預算被砍會再補回？ 卓榮泰：不會不珍惜國家資源

美聯邦政府關門 恐卡台美關稅談判？卓榮泰：美問題不會持續太久

APEC月底登場 卓榮泰：領袖代表人選已定

莊瑞雄爭取台東納公地放領 卓榮泰：全面盤點檢討相關土地

相關新聞

常態化查核軍公教領陸證 政院：頻次尊重部會規劃

陸委會今年初針對軍公教核心人員是否領有大陸證件展開查核，並研擬從明年起，以每半年為期進行常態化查核。行政院人士表示，政院...

特別預算編列國安韌性遭質疑 顧立雄：提升戰力所需

針對在野黨質疑韌性特別預算中有關國安韌性編列新台幣1500億元，為什麼不編列在年度預算。國防部長顧立雄今天答詢立委時表示...

台海兵推不見軍方、綠營專業回應 李文忠：令人汗顏

「台北政經學院基金會」日前公布「台海防衛兵推」總結報告，退輔會前副主委李文忠今天質疑，國防部沒有公開回應，民進黨專業立委...

共軍強化攻台演練 顧立雄：任何區域的相關情況都有掌握

大陸朱日和訓練基地，除原有的「模擬總統府」、「模擬外交部」外，日本智庫取得衛星圖像顯示，共軍還新增了「模擬司法院」甚至有...

解放軍朱日和基地強化演練攻台斬首 顧立雄：都有掌握

大陸方面在內蒙古的「朱日和」訓練基地，建立模擬我國重要單位，演練攻台斬首行動。國防部長顧立雄今日表示，任何區域的相關情況...

台灣雲林艦、日本瑞穗號6月沖繩外海聯合訓練 讀賣：正推動常態化

日本讀賣新聞報導，日本海上保安廳與台灣海巡署正在推動海上共同訓練常態化。去年7月在千葉縣進行搜索及救難演習後，今年6月在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。