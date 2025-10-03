台日海巡強化合作 海巡署：基於2民間協會備忘錄

日媒報導，日台海巡正推動聯合訓練常態化。海巡署今天表示，這是2民間協會基於備忘錄架構進行實務交流，海上保安廳接受到日本台灣交流協會合作請求，給予必要協助。

「讀賣新聞」引述消息人士披露，日本海上保安廳（海巡單位）與海洋委員會海巡署今年6月中旬，分別派出船隻在日本先島群島南方的公海，模擬救援海難，並實施聯合訓練。

報導提到，日本與台灣的海巡單位正在推動聯合訓練常態化，並考慮在未來納入盟友及志同道合國家參與。雙方今年曾派大型巡邏船，在日本外海舉行雙方自斷交以來第2次聯合訓練。

海巡署今天發布文字訊息指出，日本台灣交流協會及台灣日本關係協會，2民間組織為處理有關台日海洋合作事項，每年都會輪流舉辦台日海洋事務合作對話。

海巡署表示，在台日海洋事務合作對話框架下，雙方簽訂海難搜索救助合作備忘錄、走私及非法入出國應處合作備忘錄，2民間協會平時就會進行各種交流活動。

海巡署指出，此次訓練是2民間協會基於2份備忘錄架構下所進行的實務交流，海上保安廳由於接受到日本台灣交流協會合作請求，給予必要協助。