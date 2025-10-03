快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

特別預算編列國安韌性遭質疑 顧立雄：提升戰力所需

中央社／ 台北3日電
國防部長顧立雄。記者林伯東／攝影
國防部長顧立雄。記者林伯東／攝影

針對在野黨質疑韌性特別預算中有關國安韌性編列新台幣1500億元，為什麼不編列在年度預算。國防部顧立雄今天答詢立委時表示，若要整建彈藥庫，過去平均每年僅能編列1.1億餘元的作業維持費，如果把所有預算都擺在這裡，就會排擠其他預算。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時表示，在野黨一再提出挑戰，國土安全韌性的科目放到年度預算就好了，要求顧立雄說明急迫性跟必要性。

顧立雄說，他舉彈藥庫為例，過去彈藥庫整建是以作業維持費編列，以往平均1年只能編列1億1000多萬元，現在有大量新式武器會進來，也要有足夠的囤儲，需要整建彈藥庫。另一個例子是訓場，因應後備戰力的提升，及1年期義務役陸續到位，訓場用年度預算做整修，1年最多只能到3億多元，若要全面優化，大概要有44億元，才能快速完成。

顧立雄說，因為如果把所有預算都擺在這裡，就會排擠其他預算。作業維持費主要優先項目是裝備妥善，剩下的餘額只能維持平常的支用，就沒有錢可以放在彈藥庫、訓場的整建及優化。

海洋委員會主委管碧玲表示，海巡在下一階段的大轉型，若要很快上路，趕上進度，無法用公務預算一點點累積，一定必須編列特別預算，才能同時齊頭並進，以海空一體來講，空中要增加無人載具部署，且目前台灣在水面及水下的無人載具都是0，新的造艦計畫又到了下一階段時候，從水下、水面到空中，從有人到無人，若要齊頭並進，就會非常擁擠。

管碧玲也提到，在情偵監部分也一樣，現在沒有夜視功能，次世代雷達也要升級，才能看更遠，近來共軍的襲擾，來的太快又太多元，無法用年度預算慢慢編制，「真的會來不及」。

顧立雄 管碧玲 國防部 王定宇

延伸閱讀

共軍強化攻台演練 顧立雄：任何區域的相關情況都有掌握

解放軍朱日和基地強化演練攻台斬首 顧立雄：都有掌握

陳柏惟「挖到私房錢」說被批辱國軍 顧立雄：沒特別注意

國軍災區救援 陳柏惟質疑挖到私房錢怎辦？馬文君轟：欠救災弟兄道歉

相關新聞

特別預算編列國安韌性遭質疑 顧立雄：提升戰力所需

針對在野黨質疑韌性特別預算中有關國安韌性編列新台幣1500億元，為什麼不編列在年度預算。國防部長顧立雄今天答詢立委時表示...

台海兵推不見軍方、綠營專業回應 李文忠：令人汗顏

「台北政經學院基金會」日前公布「台海防衛兵推」總結報告，退輔會前副主委李文忠今天質疑，國防部沒有公開回應，民進黨專業立委...

共軍強化攻台演練 顧立雄：任何區域的相關情況都有掌握

大陸朱日和訓練基地，除原有的「模擬總統府」、「模擬外交部」外，日本智庫取得衛星圖像顯示，共軍還新增了「模擬司法院」甚至有...

解放軍朱日和基地強化演練攻台斬首 顧立雄：都有掌握

大陸方面在內蒙古的「朱日和」訓練基地，建立模擬我國重要單位，演練攻台斬首行動。國防部長顧立雄今日表示，任何區域的相關情況...

台灣雲林艦、日本瑞穗號6月沖繩外海聯合訓練 讀賣：正推動常態化

日本讀賣新聞報導，日本海上保安廳與台灣海巡署正在推動海上共同訓練常態化。去年7月在千葉縣進行搜索及救難演習後，今年6月在...

營安條例上路...航迷空軍嘉義基地拍戰機受阻 憂空拍文化消失

軍事營區安全維護條例（簡稱營安條例）8月1日上路，規定未經許可在營區外攝影或偵查，若足以損害軍事安全，可處3萬至15萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。