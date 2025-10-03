特別預算編列國安韌性遭質疑 顧立雄：提升戰力所需

針對在野黨質疑韌性特別預算中有關國安韌性編列新台幣1500億元，為什麼不編列在年度預算。國防部長顧立雄今天答詢立委時表示，若要整建彈藥庫，過去平均每年僅能編列1.1億餘元的作業維持費，如果把所有預算都擺在這裡，就會排擠其他預算。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時表示，在野黨一再提出挑戰，國土安全韌性的科目放到年度預算就好了，要求顧立雄說明急迫性跟必要性。

顧立雄說，他舉彈藥庫為例，過去彈藥庫整建是以作業維持費編列，以往平均1年只能編列1億1000多萬元，現在有大量新式武器會進來，也要有足夠的囤儲，需要整建彈藥庫。另一個例子是訓場，因應後備戰力的提升，及1年期義務役陸續到位，訓場用年度預算做整修，1年最多只能到3億多元，若要全面優化，大概要有44億元，才能快速完成。

顧立雄說，因為如果把所有預算都擺在這裡，就會排擠其他預算。作業維持費主要優先項目是裝備妥善，剩下的餘額只能維持平常的支用，就沒有錢可以放在彈藥庫、訓場的整建及優化。

海洋委員會主委管碧玲表示，海巡在下一階段的大轉型，若要很快上路，趕上進度，無法用公務預算一點點累積，一定必須編列特別預算，才能同時齊頭並進，以海空一體來講，空中要增加無人載具部署，且目前台灣在水面及水下的無人載具都是0，新的造艦計畫又到了下一階段時候，從水下、水面到空中，從有人到無人，若要齊頭並進，就會非常擁擠。

管碧玲也提到，在情偵監部分也一樣，現在沒有夜視功能，次世代雷達也要升級，才能看更遠，近來共軍的襲擾，來的太快又太多元，無法用年度預算慢慢編制，「真的會來不及」。