台海兵推不見軍方、綠營專業回應 李文忠：令人汗顏

「台北政經學院基金會」日前公布「台海防衛兵推」總結報告，退輔會前副主委李文忠今天質疑，國防部沒有公開回應，民進黨專業立委也消音，流於政治性的回應，做為以論述起家的政黨，實在令人汗顏。他批評，綠營面對內部紛擾習於扣人紅帽子，降低反共保台的信譽，更不利於團結面對中共。

「台北政經學院基金會」今年6月邀集國內外9位退役上將舉辦「台海防衛兵推」，日前公布總結報告。退輔會前副主委李文忠今天在社群媒體貼文提出多項意見。李文忠表示，第一、因應「由演轉戰，猝然突襲」，兵凶戰危，不能不慎，但現代作戰是大規模兵力、武器及後勤集結，只耍強化C4ISR及盟軍情報交換，應可確保無虞。

至於國軍針對解放軍軍演，習慣採戰機、軍艦「一對一」監控、驅離，鑑於敵我兵力懸殊本就不切實際，前參謀總長李喜明主張用不對稱、無人化的方式應對是合理的解方。

李文忠對此指出，這幾年國軍「不對稱」、「無人化」喊的震天價響，也做了相應的改變，但口號仍多於實質，必須從軍事投資到後勤維修，從準則到部隊編組到戰術戰法做相應的改革、落實，才能畢其功。

其次，針對外離島「島島皆守」恐難以維持，李文忠主張，現行「獨立固守」，暨自立更生。澎湖係戰略要衝，必須強化，更應由海軍出任防衛司令，以海軍陸戰旅取代陸軍。同時，李文忠也主張將金馬改為非軍事區，惟馬祖面向南海，其戰略地位有待與美軍斟酌商量。

此外，對於解放軍可能攻佔花東，李文忠認為，主要取決於美航母戰鬥群及盟軍戰時是否協同防衛巴士海峽、宮古海峽，國軍主力來應對當面之敵？是則我兵力配備只須微調。他並強調，鑑於解放軍飛彈等武器質量及精準度大幅提昇，我佳山基地之防護，必須有效調整。

李文忠更進一步指出，兵推目的在找出問題、找出弱點，俾有所因應，講的是軍事、專業、實際。可惜六月中旬推演時，國防部沒有公開回應，民進黨資深國防委員羅致政、王定宇也沒有公開評論，綠營發出的批評幾乎都是政治的、立場的、想像的，頗令人汗顏。

李文忠質疑，民進黨以論述起家，以針對時代的矛盾衝撞威權體制得到政權。但執政後慢慢失去這種能力。舉例來說：

第一、重中之重的兩岸關係，面對中國崛起，北京由反獨到習近平急躁地促統、軍事脅迫到最近緩和下來，美國及民主同盟聯合天下圍中到川普帶來可能的變數，蔡政府尚能站穩立場並協同盟友，但綠營面對內部紛擾習於隨便扣人紅帽子，降低反共保台的信譽，也不利於團結面對中共。

第二、在反核議題方面，綠營的論述仍停留在二、三十年前，面對當代的難題：全球暖化及汙染、電力不足及發電成本過高，沒有面對更談不上因應。

李文忠質疑「民進黨怎麼了？」這樣的執政底蘊還能持續多久？這恐怕是許多知識階層的疑問。