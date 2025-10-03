聽新聞
0:00 / 0:00
共軍強化攻台演練 顧立雄：任何區域的相關情況都有掌握
大陸朱日和訓練基地，除原有的「模擬總統府」、「模擬外交部」外，日本智庫取得衛星圖像顯示，共軍還新增了「模擬司法院」甚至有280公尺的地道連結模擬，據此示警共軍可能強化對我總統的「斬首作戰」。針對共軍強化攻台演練，顧立雄說，任何區域的相關情況都有掌握，相關斬首行動不只是國防部，所有相關國安單位早就已經針對這部分會有相關預演，細節不方便透露。至於我國雙十國慶後，中共是否可能軍演，顧立雄表示，會持續掌握動態，也會掌握情資，做相關因應，假設性問題不便回答。
關於外島駐軍是否都換裝成天弓三型，顧立雄表示，所有相關天弓三型都已經成軍做相關部署，細節不予透露。首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」因主導的黃曙光請辭國安會諮詢委員，外界關注能否如期在11月交艦。國民黨立委馬文君已說預算要嚴格把關。此外，香港的中國觀察家、華府智庫「詹姆士敦基金會」資深研究員林和立稱出動5艘左右的潛艦，就可以封鎖台海，對此顧立雄說，中國可能的封鎖，我方都有相當因應，也進行演練；就後續艦預算，他一再講，原型艦一定要通過海測，之後才會動支。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言