共軍強化攻台演練 顧立雄：任何區域的相關情況都有掌握

1965年6月發生蔣中正總統士林官邸槍擊案後，如何加強士林官邸安全與疏散，成為那幾年政府內部檢討重點，為了蔣中正總統緊急安全疏散，空軍總部曾有絕對機密方案，計畫在台北市士林與北投地區，配合台北市政府道路修建工程，建置可供飛機起降的道路，作為跑道的路面不用瀝青，改鋪水泥，大約是現在的台北市承德路七段一帶，這項方案雖列為絕對機密，但總統府未實施。

2025-10-03 07:30