解放軍朱日和基地強化演練攻台斬首 顧立雄：都有掌握

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大陸方面在內蒙古的「朱日和」訓練基地，建立模擬我國重要單位，演練攻台斬首行動。國防部長顧立雄今日表示，任何區域的相關情況都有掌握，國安單位對此都有預演。記者屈彥辰／攝影
大陸方面在內蒙古的「朱日和」訓練基地，建立模擬我國重要單位，演練攻台斬首行動。國防部顧立雄今日表示，任何區域的相關情況都有掌握，國安單位對此都有預演。

最新訊息顯示，在大陸朱日和訓練基地，除原有的「模擬總統府」、「模擬外交部」外，日本智庫取得衛星圖像顯示，共軍還新增了「模擬司法院」甚至有280公尺的地道連結模擬，據此示警共軍可能強化對我總統的「斬首作戰」。

針對共軍強化攻台演練，顧立雄說，任何區域的相關情況都有掌握，相關斬首行動不只是國防部，所有相關國安單位早就已經針對這部分會有相關預演，細節不方便透露。

關於外島駐軍是否都換裝成天弓三型，顧立雄表示，所有相關天弓三型（部隊）都已經成軍，做相關部署，細節不予透露。

首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」因主導的黃曙光請辭國安會諮詢委員，外界關注能否如期在11月交艦。國民黨立委馬文君已說預算要嚴格把關。此外，香港的中國觀察家、華府智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）資深研究員林和立稱出動5艘左右的潛艦，就可以封鎖台海。

對此，顧立雄說，中國可能的封鎖，我方都有相當因應，也進行演練；就後續艦預算，他一再講，原型艦一定要通過海測，之後才會動支。

至於我國雙十國慶後，中共是否可能軍演，顧立雄表示，會持續掌握動態，也會掌握情資，做相關因應，假設性（問題）不便回答。

顧立雄 國防部 國安會

