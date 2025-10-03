快訊

台股早盤漲逾百點再創歷史新高！台積電開平盤、最高來到1,370元

「高資低聘」進台大升不上教授 大學教師升等如何自保

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本讀賣新聞報導，今年6月日台在沖繩先島群島外海舉行日台斷交以來第二次的聯合訓練，我國海巡署最大級的巡防艦雲林艦參與，圖為去年擔任媽祖海巡遶境護衛的資料照。圖／海巡署提供
日本讀賣新聞報導，日本海上保安廳與台灣海巡署正在推動海上共同訓練常態化。去年7月在千葉縣進行搜索及救難演習後，今年6月在沖繩先島群島外海舉行日台斷交以來第二次的聯合訓練，將來的構想是納入同盟國家與友好國家共同訓練。

讀賣報導，參與的有日本大型直升機巡視船瑞穗與我國海巡署最大級的巡防艦雲林。兩艘艦艇於6月中旬在先島群島南方外海的公海，進行海上救援的聯合訓練。與去年7月在千葉縣房總半島外海的訓練不同，此次雙方接近至能用目視的近距離，透過分享資訊與調整搜尋海域，加強現場合作。瑞穗號在訓練結束後，繼續航行至東南亞，與馬來西亞的海保當局一起訓練。

讀賣指出，中國艦艇於東海、南海及台灣周邊海域加強威嚇，這次的共同訓練顯示日台在相關海域進一步強化合作。日台間除了海難救援的合作備忘錄，雙方海上保安當局近年來也持續互訪。台灣海巡署長等高層，以非公開的方式在台北，或前往東京，交換意見、協商與視察。

台灣雲林艦、日本瑞穗號6月沖繩外海聯合訓練 讀賣：正推動常態化

