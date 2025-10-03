營安條例上路...航迷空軍嘉義基地拍戰機受阻 憂空拍文化消失

軍事營區安全維護條例（簡稱營安條例）8月1日上路，規定未經許可在營區外攝影或偵查，若足以損害軍事安全，可處3萬至15萬元罰鍰，引起喜愛記錄戰機英姿航迷圈焦慮，有航迷最近在空軍嘉義基地拍攝遭軍警關切；航迷擔心空拍文化將逐漸消失。

F-16戰機駐地水上鄉嘉義空軍基地，也是嘉義航站飛航離島澎湖及金門的軍民合用機場，長年是航迷最愛拍攝點，只要有新型機種或演訓，基地周邊總聚集大批攝影愛好者，捕捉精彩畫面，也成為推廣國防認同民間力量，營安條例上路後，航迷們擔心被認定危害營區安全，面臨罰款甚至移送司法。

最近有航迷在嘉義基地外拍攝F-16，遇到保防官與警方關切。警方當場詢問是否拍攝涉及營區的畫面違反新法。航迷強調，他們拍攝注重安全，不會靠近或干擾軍方任務，因營安條例罰則最重可達15萬元，拍攝格外保守。「拍飛機不是窺探機密，而是熱情與記錄」，航迷受訪語帶無奈表示，拍攝見證空軍戰機及直升機轉型，如今得擔心隨手一張照片就可能違法。

軍方表示，對搭民航機旅客加強宣導，勿拍營區，營區外加強巡視，新法精神保護營區安全，防範可能利用拍攝蒐集情報可疑行為。若僅單純拍攝戰機起降，不涉及營區設施或軍事機密，不會列為取締重點。國防部長顧立雄也公開表示，會在維護安全與尊重民眾興趣之間取得平衡。