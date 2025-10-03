「豪豬法」促盟國向台轉讓軍事裝備 美國會10月22日審議

美參議院外委會10月22日將逐條審議連串法案，其中3項涉及台灣，包括將台灣納入享有較短通報期限的受援國名單、加快核發許可，以便盟國向台灣轉讓軍事裝備的「豪豬法案」。逐條審議後，仍有長路要走才會完成立法。

根據美國聯邦參議院外交委員會今天在網頁上公布的排程，22日待逐條審議的修正案或法案包括「豪豬法案」、「台灣國際團結法案」及「美國—台灣美洲夥伴法案」。

「豪豬法案」（PORCUPINE Act）的全名為「為區域同伴提供險惡環境下的升級保護」（Providing OurRegional Companions Upgraded Protection in NefariousEnvironments Act，依起首字母簡稱為PORCUPINEAct）。

法案有助簡化受美國「武器出口管制法」約束的對台軍售流程，以縮短正式通知國會軍售的時間及提高金額門檻，讓台灣與北大西洋公約組織（NATO）、日本、澳洲、韓國、以色列及紐西蘭，也就是「北約+」（NATO Plus）的成員享有同等軍售待遇。

對「北約+」成員國的軍售案中，如果主要防禦裝備達2500萬美元（約新台幣7億6193萬元），總統依法須提前15天向國會遞交正式通知。

由於台灣非「北約+」成員國，如果防禦裝備金額超過1400萬美元，總統必須在簽發「發價書」（Letterof Offer and Acceptance，LOA）前至少30天正式通知國會。

換句話說，對台軍售要更早知會國會，通知的金額門檻也較低。

法案並授權國務卿建立快速決策程序，讓「北約+」將美製軍備與服務轉移給台灣。這類軍備可能來自無償軍援、外國軍事銷售（FMS）及直接商業銷售（DCS）等管道。

提案議員芮基茲（Pete Ricketts）6月談到這項法案時，指出「我們大約積欠他們（台灣）價值210億美元或220億尚未交付的武器。因此，我們這邊也必須盡一份力，必須開始交貨。」

「台灣國際團結法案」（Taiwan InternationalSolidarity Act）則要求美國應在國際組織中反對中國透過扭曲任何組織的決定、措辭、政策或程序，來解決台灣地位的任何企圖。

法案指出，聯合國大會第2758號決議承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也沒有在中國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

「美國反對任何未經台灣人民同意而企圖改變台灣地位的行動。」

最後一項涉台法案是「美國—台灣美洲夥伴」法案（United States - Taiwan Partnership in the AmericasAct），支持與台灣維持邦交的拉美及加勒比海國家，對抗中國以脅迫或施壓方式迫使與台斷交的行徑，強化台灣在西半球的外交、發展及經濟合作。

法案在完成逐條審議（mark up）後，須經委員會表決通過，才能送交全院審議。隨後，參、眾兩院需分別通過內容一致的版本，最後由總統簽署，整個立法程序才算完成。