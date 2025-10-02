管碧玲讓造船業有利潤說 內情源自海洋基礎資料調查船

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海委會主委管碧玲提到「總統有交代」，造艦計畫要讓造船業者有利潤，要業者們放心。記者巫鴻瑋／攝影
海委會主委管碧玲提到「總統有交代」，造艦計畫要讓造船業者有利潤，要業者們放心。記者巫鴻瑋／攝影

針對海委會主委管碧玲今天 一席「政府會讓造船業者有利潤」說，知情人士說，這項說法源於台船承造海洋基礎資料調查船時曾虧損4億餘元。造船產業是台灣國安重要一環，政府在建案規劃時即應妥適訪查商情，讓國內船廠有合理利潤，才能創造雙贏局面。

海巡署600噸級巡防艦新成員CG613「蘭嶼艦」今（2日）天在高雄港的中信造船廠下水命名，同時今年1月下水命名的CG612「蘇澳艦」也在今天同步交船，中信造船董事長韓碧祥致詞表示：「中信造船8年前標下國艦標案以來，各式艦艇已陸續交船，即便得標至今物價、工資都已漲一倍以上，希望海巡署後續造艦價錢能提高一點，讓大家都能獲利」。出席儀式的管碧玲回應，政府會讓業者有利潤。

知情人士表示，海委會國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船各1艘，於去年3月15日決標予台船，去年12月31日開工，預計2027年11月26日交船，這2艘研究船得標金額約6億元，擔負提升海洋研究能量與國家海域資料完整性等任務，配備尖端的海洋調查設備，包括淺海多波束聲納，以收集淺海海床及海底地形測繪資料，甲板機械進行水下設備或感測器之施放、拖曳及回收，溫鹽深儀與輪盤採水器，以收集海水及樣本儲放，並設有多種實驗室及儀控室，具備樣本收納、分析資料及研究環境等功能，提供海上即時分析處理、計算及保存等作業需求。

台船得標開工後，採購相關海洋科研設備時發現，因通澎及關稅等因素，國內外裝備及原物料價格飆漲，2艘研究船造價成本將增加到10億元以上，讓台船不得不在公司財會系統認列損失4億餘元。

相關人士表示，近10年國內外物價上漲，海巡署卻從未被要求調整價格，考量台灣持續面臨中國軍事威脅，整體海域情勢逐漸升溫，海巡須應處國安、治安、平安多元挑戰，尤其中國灰色行動襲擾，亟須提升第一線部署艦艇密度，儘速打造下一階段新式艦艇，造船產業是台灣國安當中很重要的一環，政府在建案規劃時即應妥適訪查商情，讓國內船廠有合理利潤，才能創造雙贏局面，讓海巡在最短時間內，提升艦艇能量，更靈活應對中國灰色地帶的威脅。

海巡署 艦艇 國安

延伸閱讀

海巡蘭嶼艦下水 管碧玲：總統有交代要讓造船業有利潤

第10艘600噸級巡防艦 蘇澳艦交船加入服役

海委會發表新版國家海洋政策白皮書 海域執法導入AI

低致命性火箭型髒彈及音爆彈 海巡艦艇明年完成部署

相關新聞

管碧玲讓造船業有利潤說 內情源自海洋基礎資料調查船

針對海委會主委管碧玲今天 一席「政府會讓造船業者有利潤」說，知情人士說，這項說法源於台船承造海洋基礎資料調查船時曾虧損4...

我情報次長出席華沙安全論壇 直言「烏克蘭若戰敗將促中共犯台」

國防部情次室次長謝日升中將本週出席華沙安全論壇時談到，如果俄羅斯擊敗烏克蘭，將鼓舞中國對台灣採取行動，台灣衷心期盼烏國能...

海巡安平級600噸艦艇再添新血 蘇澳艦交船蘭嶼艦命名

海巡安平級600噸級巡防艦「蘇澳艦」今天交船服役，展現政府維護主權決心，另一艘同型巡防艦則正式命名為「蘭嶼艦」，未來將配...

海巡蘭嶼艦下水 管碧玲：總統有交代要讓造船業有利潤

海巡署600噸級巡防艦新成員CG613「蘭嶼艦」今天在位於高雄港的中信造船廠下水命名，同時今年1月下水命名的CG612「...

獨／空軍採購IBCS添變數 美新創AI指管加入戰局掀競逐

近期媒體聲量極高的空軍IBCS整合式防空暨指管系統採購案或將生變。據了解，月前空軍高層拍板將美國新創國防公司Anduri...

圖輯／國慶半兵力預演 勇鷹高教機施放彩煙

10月10號國慶大典將至，今天清晨國軍實施半兵力空中預演，清晨6時20分開始，先由幻象2000擔任天觀機飛過台北市區後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。