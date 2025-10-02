管碧玲讓造船業有利潤說 內情源自海洋基礎資料調查船

針對海委會主委管碧玲今天 一席「政府會讓造船業者有利潤」說，知情人士說，這項說法源於台船承造海洋基礎資料調查船時曾虧損4億餘元。造船產業是台灣國安重要一環，政府在建案規劃時即應妥適訪查商情，讓國內船廠有合理利潤，才能創造雙贏局面。

海巡署600噸級巡防艦新成員CG613「蘭嶼艦」今（2日）天在高雄港的中信造船廠下水命名，同時今年1月下水命名的CG612「蘇澳艦」也在今天同步交船，中信造船董事長韓碧祥致詞表示：「中信造船8年前標下國艦標案以來，各式艦艇已陸續交船，即便得標至今物價、工資都已漲一倍以上，希望海巡署後續造艦價錢能提高一點，讓大家都能獲利」。出席儀式的管碧玲回應，政府會讓業者有利潤。

知情人士表示，海委會國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船各1艘，於去年3月15日決標予台船，去年12月31日開工，預計2027年11月26日交船，這2艘研究船得標金額約6億元，擔負提升海洋研究能量與國家海域資料完整性等任務，配備尖端的海洋調查設備，包括淺海多波束聲納，以收集淺海海床及海底地形測繪資料，甲板機械進行水下設備或感測器之施放、拖曳及回收，溫鹽深儀與輪盤採水器，以收集海水及樣本儲放，並設有多種實驗室及儀控室，具備樣本收納、分析資料及研究環境等功能，提供海上即時分析處理、計算及保存等作業需求。

台船得標開工後，採購相關海洋科研設備時發現，因通澎及關稅等因素，國內外裝備及原物料價格飆漲，2艘研究船造價成本將增加到10億元以上，讓台船不得不在公司財會系統認列損失4億餘元。

相關人士表示，近10年國內外物價上漲，海巡署卻從未被要求調整價格，考量台灣持續面臨中國軍事威脅，整體海域情勢逐漸升溫，海巡須應處國安、治安、平安多元挑戰，尤其中國灰色行動襲擾，亟須提升第一線部署艦艇密度，儘速打造下一階段新式艦艇，造船產業是台灣國安當中很重要的一環，政府在建案規劃時即應妥適訪查商情，讓國內船廠有合理利潤，才能創造雙贏局面，讓海巡在最短時間內，提升艦艇能量，更靈活應對中國灰色地帶的威脅。