顧立雄澎湖慰勉三軍 要求維持高戰備水準護國安

中秋節將至，國防部長顧立雄今天赴澎湖地區，慰勉包括天弓飛彈連在內的陸海空軍部隊，除了要求以聯戰為基礎精進決策外，也期許持續深化實戰化訓練，維持高戰備防衛作戰整備水準，戮力守護國土安全。

國防部晚間發布新聞稿表示，顧立雄今天赴澎湖地區，慰勉陸海空三軍部隊，並了解戰備訓練情形，對於作戰區官兵堅守崗位、無怨無悔付出表達高度肯定，並期許持續深化實戰化的訓練，維持高戰備防衛作戰整備水準，戮力守護國土安全。

國防部表示，在陸軍司令呂坤修上將、副總長執行官黃志偉上將等人陪同下，顧部長親赴澎湖地區，實地了解三軍部隊訓練及勤務執行概況；並深入官兵生活場域，關心駐地生活條件與休假安排，提示單位持續強化人力資源管理，落實官兵福利照顧，提升留營率與招募成效，在穩定中增長戰力。

顧立雄指出，面對嚴峻敵情威脅，澎湖為防衛作戰要域，應該以聯合作戰計畫為基礎，持續精進各級指揮官臨機決策等行動效能，並營造互助溫暖袍澤文化、厚植堅實戰力。

國防部提到，顧立雄也頒發加菜金，預祝官兵中秋佳節愉快；並強調國防部將持續提供充分資源，完善各項生活條件，共同努力確保國防安全。