俄為中協訓空降裝備 國安人士：掌握並完成因應準備

中央社／ 台北2日電

根據中俄深化軍事合作文件，俄羅斯已同意為中國一個空降營提供裝備與訓練。國安人士今天表示，解放軍向俄國取得可能包括Cassiopeia-D傘兵指揮系統在內的協助，政府經相關管道完整掌握，並就各種可能威脅完成因應準備。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）日前在官網發布以「俄羅斯正如何協助中國為奪取台灣作準備」為題的評論文章，由RUSI副研究員丹尼柳克（Oleksandr V Danylyuk）、資深研究員沃特林（JackWatling）撰寫，內容參考自國際駭客組織「黑月」（Black Moon）取得的總計數百頁俄文和中文文件。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這批文件顯示，在俄羅斯試圖打造全新的全球秩序以對抗西方之際，莫斯科與北京之間日益深化的同盟關係，俄羅斯同意向中國提供「全套空降營」訓練，包括傘兵駕駛與車組人員培訓。

根據皇家聯合軍事研究所分析，俄方這批空降裝備可讓中國空降部隊在台灣港口、機場附近高爾夫球場等開闊地空投裝甲車，顯著提升戰鬥力並威脅奪取關鍵設施，為後續共軍部隊登陸開闢道路。

國安人士分析，中國與俄羅斯在軍事上的實際合作遠過於此，例如過去兩年，中俄包括增加在印太地區、特別是第一島鏈周邊的軍事擴張行動，並以更迫近的聯合艦隊形式行經日本列島的重要水道；且在美國與友盟間聯合演訓時，也同時在周邊進行具高度協同意味的演練。

國安人士表示，整體而言，俄羅斯與中國在印太區域的軍事合作，明顯具有在歐洲、亞洲，對歐美各方進行戰略牽制的重要目的，當中也包括在歐亞地區進行冒險侵略時的相互支援，包括台灣在內的區域各方，都對此保持高度警惕。

國安人士指出，至於此次所揭露，解放軍向俄羅斯取得可能包括稱為「Cassiopeia-D」的傘兵指揮系統在內的協助，政府也經由相關管道有所完整掌握，並就各種可能威脅完成因應的準備。

