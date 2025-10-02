我情報次長出席華沙安全論壇 直言「烏克蘭若戰敗將促中共犯台」

國防部情次室次長謝日升中將本週出席華沙安全論壇時談到，如果俄羅斯擊敗烏克蘭，將鼓舞中國對台灣採取行動，台灣衷心期盼烏國能取得勝利。

路透社報導，謝日升本週在華沙安全論壇（WarsawSecurity Forum）發表談話時指出，台灣密切關注俄烏戰爭。

身著軍服出席論壇的謝日升用英語表示：「我們期盼他們（烏克蘭）能取得勝利。」

他說道：「烏克蘭戰場有許多經驗值得我們學習，讓我們能提升我方整體備戰狀態。烏克蘭若戰敗，將發出中國可對台灣採取更具侵略性行動的訊號。」

謝日升也對中國及俄羅斯聯合軍演提出警告，並提到：「如果中國對台採取行動，同時俄國對烏克蘭加強攻勢，全球恐面臨兩線地緣政治危機。」

「歐洲今日正為自身安全而戰。若有你們的協助，我們能防止戰爭在印太區域爆發的可能性。」

台灣不僅加入西方制裁俄羅斯的行列，也持續研究規模較小的烏克蘭軍隊如何與強大鄰國作戰，從中汲取因應中國可能進犯的寶貴教訓。

謝日升強調台灣跟歐洲能互相學習，「我們已應對中國的灰色地帶作戰多年，在防制惡意假訊息方面具有豐富經驗，可與歐洲分享」。