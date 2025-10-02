海巡安平級600噸艦艇再添新血 蘇澳艦交船蘭嶼艦命名

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
海巡安平級600噸級巡防艦「蘇澳艦」今天交船服役，展現政府維護主權決心。記者劉學聖／攝影
海巡安平級600噸級巡防艦「蘇澳艦」今天交船服役，展現政府維護主權決心，另一艘同型巡防艦則正式命名為「蘭嶼艦」，未來將配置於東部地區機動海巡隊，加強東部海域執法能量。海洋委員會主委管碧玲邀集各界嘉賓，共同見證「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」的最新成果。管碧玲表示安平級巡防艦，具備平戰轉換能力，自服役以來已展現多項具體成果。

海洋委員會海巡署艦隊分署今天在高雄中信造船舉行「600噸級巡防艦第10艘CG612蘇澳艦交船暨第11艘CG613命名下水」聯合典禮，由海洋委員會主委管碧玲主持，展現「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」最新成果。其中「CG612蘇澳艦」順利完成交船。為600噸級巡防艦系列第10艘，艦體全長約65公尺、寬約14.8公尺，最高航速可達40節，續航力達2000浬，能執行長時間海上任務。配備高壓水砲與警備艇，具備消防救援、海上執法及救生救難等多元勤務能力，另一艘同型巡防艦「CG613」也正式命名為「蘭嶼艦」，並由立委伍麗華進行下水擲瓶儀式，祈願後續建造平安順利。未來「蘭嶼艦」將配置於東部地區機動海巡隊，以加強東部海域執法能量，最後一艘「CG615」目前也在中信廠房內進行組裝。

管碧玲致詞表示，安平級巡防艦自服役以來已展現多項具體成果，包括救援在台日海域失火的基隆籍漁船「福洋266號」、查獲載運越南籍偷渡犯及大批二級毒品大麻的走私案、監測中國科研船異常航行樣態，隨著新艦陸續交付服役，海巡署將持續強化海疆的保護能量。

海巡安平級600噸級巡防艦「蘇澳艦」今天交船服役，海委會主委管碧玲親臨主持。記者劉學聖／攝影
海巡安平級600噸級第12艘巡防艦「CG615」正在中信船廠內進行組裝。記者劉學聖／攝影
海巡安平級600噸級巡防艦「蘇澳艦」今天交船服役，展現政府維護主權決心。記者劉學聖／攝影
海巡安平級600噸級巡防艦「蘇澳艦」今天交船服役，海委會主委管碧玲親臨主持。記者劉學聖／攝影
海巡安平級600噸級巡防艦「蘭嶼艦」今天命名下水，由立委伍麗華（右二）進行下水擲瓶儀式。記者劉學聖／攝影
海巡署 巡防艦 管碧玲

