海巡蘭嶼艦下水 管碧玲：總統有交代要讓造船業有利潤

海巡署600噸級巡防艦新成員CG613「蘭嶼艦」今天在位於高雄港的中信造船廠下水命名，同時今年1月下水命名的CG612「蘇澳艦」也在今天同步交船，海委會主委管碧玲上午出席儀式，主動向國內造船業者喊話政府會讓業者有利潤「總統有交代」。

中信造船董事長韓碧祥首先致詞感謝海巡署能提供中信造船長期穩定的業務，他提到中信造船8年前標下國艦標案以來，各式艦艇已陸續交船，即便得標至今物價、工資都已漲一倍以上，但中信從未增加金額，不過希望海巡署後續造艦價錢能提高一點，讓大家都能獲利，中信絕對拿出最好的、絕不偷工減料，且海巡署只要有需求提出中信必定有求必應。

對此管碧玲回應，感謝立法院支持海巡預算，讓海巡交艦不必賒帳，且確實近10年期間物價上漲，海巡卻從未被要求調整價格，感謝中信優異的團隊，她更提到「總統有交代，造船產業是台灣國安當中很重要的一環，要讓人有利潤」證實賴清德總統親自當面向她交代此事，要台灣造船業者放心「未來的造艦計畫不會讓大家賠錢」。

管碧玲表示，600噸級的巡防艦充分體現海巡在執法、救難與維護主權上的價值，有備戰的能力，但是備戰是為了止戰，止戰是為了要避免戰爭，這些成果，不只是維護台海安全與區域和平的堅強實力，也象徵台灣在國防自主道路上邁出了重要的一步。

海巡艦隊新成員為第11艘600噸級巡防艦CG613「蘭嶼艦」，由管碧玲親自命名，因此她特別邀請女性原住民立法委員伍麗華擔任擲瓶嘉賓，蘭嶼艦未來將強化東部海域的部署，同時還有第10艘600噸級巡防艦CG612「蘇澳艦」順利完成交船。

她強調，安平級巡防艦具備平戰轉換能力，自服役以來已展現多項具體成果，包括救援在台日海域失火的漁船、查獲載運偷渡犯及大批二級毒品大麻的走私案、監測中國科研船異常航行，還在「宏泰58」貨輪破壞台澎3號海底電纜案件中扮演關鍵查緝角色，也配合國防部參與漢光演習及海空精準彈藥射擊操演。