第10艘600噸級巡防艦 蘇澳艦交船加入服役

600噸級巡防艦「蘇澳艦」今天交船服役，展現政府維護主權決心；另一艘同型巡防艦則正式命名為「蘭嶼艦」，未來將配置於東部地區機動海巡隊，加強東部海域執法能量。

海洋委員會海巡署艦隊分署今天於中信造船舉行「600噸級巡防艦第10艘CG612蘇澳艦交船暨第11艘CG613命名下水」聯合典禮，由海洋委員會主委管碧玲主持，展現「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」最新成果。

此次典禮中，「CG612蘇澳艦」順利完成交船。海巡署艦隊分署表示，「蘇澳艦」為600噸級巡防艦系列第10艘，艦體全長約65公尺、寬約14.8公尺，最高航速可達40節，續航力達2000浬，能執行長時間海上任務。

此外，「蘇澳艦」配備高壓水砲與警備艇，具備消防救援、海上執法及救生救難等多元勤務能力；並採用低阻力船體設計與高適居性艙室，不僅提升航行效能，也改善海巡人員勤務的生活品質。

同時，另一艘同型巡防艦「CG613」則響應政府向海致敬政策，正式命名為「蘭嶼艦」，並舉行下水擲瓶儀式，祈願後續建造平安順利。未來「蘭嶼艦」將配置於東部地區機動海巡隊，以加強東部海域執法能量。

管碧玲致詞表示，「蘇澳艦」自今年1月由行政院長卓榮泰命名，時隔9個月正式交船加入服役，展現政府維護主權決心；而「蘭嶼艦」未來將強化東部海域的部署，與在地居民共同守護這片蔚藍海域。

管碧玲強調，安平級巡防艦自服役以來已展現多項具體成果，包括救援在台日海域失火的基隆籍漁船「福洋266號」、查獲載運越南籍偷渡犯及大批二級毒品大麻的走私案、監測中國科研船異常航行樣態。

其中「旗津艦」更在「宏泰58」貨輪破壞台澎3號海底電纜案件中扮演關鍵查緝角色，亦能配合國防部參與「漢光演習」及「海空精準彈藥射擊操演」，測試作戰性能，充分展現在執法、救難與維護主權上的價值。

艦隊分署表示，隨著新艦陸續交付服役，海巡署將持續強化海疆的保護能量。未來，將靈活運用各型艦艇，投入海域執法、救生救難、維護漁權、海事服務及海洋保育等5大核心任務。