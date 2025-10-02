情報次長穿軍服出席華沙安全論壇 台灣安全地位提升

國防部情次室次長謝日升中將受邀出席華沙安全論壇，值得注意的是，相較過往國軍將領僅著西裝，謝日升穿著軍服與會。學者分析，此舉代表台灣在安全議題地位提升，歐洲也將中國視為全球挑戰，才會願意在這樣的半官方場合給予彈性及尊重。

國防部則回應，國防部應邀參加在波蘭舉行的「華沙安全論壇」，與各國軍事、安全領域專家學者，針對當前全球安全挑戰、區域穩定等關鍵議題進行深度研討、分享經驗，以增進國際社會對台海安全情勢的了解與支持。

針對謝日升著軍服出席華沙安全論壇一事，國防院委任副研究員揭仲分析，雖然華沙安全論壇並非官方性質，但主辦單位顯然具備二軌或一軌半的官方色彩，且與他國的官方具備深厚關係，在這情形下，台灣的高階將領能夠獲得出席並穿著軍裝，顯示台歐雙方的交流已提升，因為如果波蘭不贊成或是他國將領感到不自在，「謝日升就不可能穿著軍裝，而是著西裝」。

揭仲強調，此舉代表台灣在相關議題的重要性顯著提升，更代表歐洲國家對台灣的印象已經強化，才會願意在這樣的半官方場合給予彈性及尊重。

國防院學者蘇紫雲認為，美國、歐洲讓中華民國的高階將領著軍服演講，代表是軍事、外交的結合，更是綜合性的安全體現，等同深化彼此間的信任。原因是俄羅斯入侵烏克蘭，以及中共、北韓及中國成為新的軸心國後，中國威脅論被歐洲各國看見。而台灣除了晶片、地緣位置重要外，更有一半以上的海上運輸補給線經過台灣，中國已經逐漸成為全球的共同挑戰。

參謀本部情報參謀次長室次長謝日升中將為F-16（blk20）戰機資深飛官，曾任聯隊長、空軍作戰指揮部副指揮官等要職，並於去年晉任中將。國防部過去召開中共對台軍演等歷次記者會中，均可看見謝日升說明國軍應處作為，表現深受軍中器重及外界肯定。