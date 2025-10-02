快訊

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

整理包／赴韓注意！韓國15機場無限期罷工 背後原因、班機影響、理賠一次搞懂

YouBike北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

情報次長穿軍服出席華沙安全論壇 台灣安全地位提升

中央社／ 台北2日電

國防部情次室次長謝日升中將受邀出席華沙安全論壇，值得注意的是，相較過往國軍將領僅著西裝，謝日升穿著軍服與會。學者分析，此舉代表台灣在安全議題地位提升，歐洲也將中國視為全球挑戰，才會願意在這樣的半官方場合給予彈性及尊重。

國防部則回應，國防部應邀參加在波蘭舉行的「華沙安全論壇」，與各國軍事、安全領域專家學者，針對當前全球安全挑戰、區域穩定等關鍵議題進行深度研討、分享經驗，以增進國際社會對台海安全情勢的了解與支持。

針對謝日升著軍服出席華沙安全論壇一事，國防院委任副研究員揭仲分析，雖然華沙安全論壇並非官方性質，但主辦單位顯然具備二軌或一軌半的官方色彩，且與他國的官方具備深厚關係，在這情形下，台灣的高階將領能夠獲得出席並穿著軍裝，顯示台歐雙方的交流已提升，因為如果波蘭不贊成或是他國將領感到不自在，「謝日升就不可能穿著軍裝，而是著西裝」。

揭仲強調，此舉代表台灣在相關議題的重要性顯著提升，更代表歐洲國家對台灣的印象已經強化，才會願意在這樣的半官方場合給予彈性及尊重。

國防院學者蘇紫雲認為，美國、歐洲讓中華民國的高階將領著軍服演講，代表是軍事、外交的結合，更是綜合性的安全體現，等同深化彼此間的信任。原因是俄羅斯入侵烏克蘭，以及中共、北韓及中國成為新的軸心國後，中國威脅論被歐洲各國看見。而台灣除了晶片、地緣位置重要外，更有一半以上的海上運輸補給線經過台灣，中國已經逐漸成為全球的共同挑戰。

參謀本部情報參謀次長室次長謝日升中將為F-16（blk20）戰機資深飛官，曾任聯隊長、空軍作戰指揮部副指揮官等要職，並於去年晉任中將。國防部過去召開中共對台軍演等歷次記者會中，均可看見謝日升說明國軍應處作為，表現深受軍中器重及外界肯定。

國防部 對台 國軍

延伸閱讀

川普新版國防戰略 軍方憂輕忽中國威脅

北溪管線爆炸案…波蘭逮1名烏克蘭潛水員 德國曾經通緝

川普叫停對台軍援？專家：恐怕遲早的事

志願役提前報退疑暴增 兆元軍購恐無法提升戰力

相關新聞

獨／空軍採購IBCS添變數 美新創AI指管加入戰局掀競逐

近期媒體聲量極高的空軍IBCS整合式防空暨指管系統採購案或將生變。據了解，月前空軍高層拍板將美國新創國防公司Anduri...

圖輯／國慶半兵力預演 勇鷹高教機施放彩煙

10月10號國慶大典將至，今天清晨國軍實施半兵力空中預演，清晨6時20分開始，先由幻象2000擔任天觀機飛過台北市區後，...

美前官員：美釋很多混合訊號 北京恐解讀成對台承諾降低

美國總統川普上台後，對台政策轉變為戰略模糊，有美國前官員表示，川普政府的對台立場至今仍不夠明確，甚至釋出混合的訊號，有可...

總統關說高中聯招分發？當年驚動警總調查 結局有洋蔥

解嚴前的一位退役中校，膽子大到假冒總統名義寫信給聯招會，為特定榮民子弟考生關說分發北區高中聯招第一、二志願，違反教育行政體系聯招公平性。為了調查冒名卸任總統嚴家淦關說聯考案，不只警方出動，連警備總部也展開調查。 資深記者高凌雲從國史館檔案找到陳年舊案，結局更令人驚訝。

美媒：台灣若無法信任美為安全夥伴 恐討論重啟核武

美國「外交政策」雜誌副主編巴默九月卅日以「台北該如何應對華府」為題指出，台灣受到美中夾擊，有幾個應對華府的選項，除了暫時...

美專家：共軍不可能「無預警」侵台

印度媒體「亞洲國際新聞台」（ＡＮＩ）報導，美國軍事專家提醒，中共「幾乎不可能」在完全無預警情況下入侵台灣，但北京若有意實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。