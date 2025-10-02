日媒：共軍擴大模擬台灣政府建築 強化斬首作戰演練

日本智庫「國家基本問題研究所」取得衛星圖像顯示，共軍為了準備侵略台灣，在內蒙古自治區內的訓練場所設的「模擬總統府」一旁新建「模擬司法院」，並以地道連結的工程已完工，藉此強化對台灣總統的「斬首作戰」。

日本產經新聞獨家報導，國家基本問題研究所（簡稱國基研）1日取得衛星圖像分析指出，共軍為了準備攻台，在內蒙古自治區內的訓練場所設的「模擬總統府」一旁的土地新建「模擬司法院」，並建一條全長280地道連結。

模擬總統府所在地位於內蒙古的朱日和聯合作戰戰術訓練基地，是共軍最大規模的訓練地，面積約1066平方公里。2015年中國中央電視台（CCTV）報導陸軍實動演習時，就播出這座模擬總統府的畫面。

報導說，除了「模擬總統府」之外，還有「模擬外交部」。共軍之所以公開「模擬總統府」，目的之一在於對台灣展開心理戰。這次從衛星圖發現共軍新建「模擬司法院」，這項工程於2020年8月底前開工，2021年大致上完工。

「模擬司法院」一旁設有紅屋頂建築物的公程於2023年11月前開工，4月幾乎已完工。此建築類似位於台北市的司法院對面的國防部後備指揮部內的建築。

陸續增建後，模擬總統府訓練區自2020年以來，面積已擴大為原來的近3倍。

之前，外界就從衛星圖上確認了共軍訓練的情形。2022年7月共軍的訓練是在通往「模擬總統府」、「模擬外交部」的十字路口上設路障，然後加以處理後，裝甲車等前進的情況。

2022年8月共軍的訓練也出動多輛裝甲車。看似旅團規模的部隊在進行與守護總統府的假想敵展開對抗的訓練。今年8月以來，模擬總統府周邊路上有裝甲車、路障，研判是持續進行訓練。

報導說，中國國家主席習近平2012年就任中央軍事委員會主席以後就指示要強化實戰訓練。2018年3月，共軍首度舉辦「訓練開始動員大會」，習近平穿著戰鬥服現身，訓示共軍「強化實戰訓練」。

國基研的研究員中川真紀表示，「在習近平體制下，朱日和訓練基地加速整建，正實施實戰化訓練。除了『模擬總統府』，還增建『模擬司法院』，甚至建地道進行訓練，目的在於對台灣施壓，警告台灣就算建了地道也無路可逃。」