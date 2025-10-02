獨／空軍採購IBCS添變數 美新創AI指管加入戰局掀競逐

近期媒體聲量極高的空軍IBCS整合式防空暨指管系統採購案或將生變。據了解，月前空軍高層拍板將美國新創國防公司Anduril研發的開放式Ai指管平台Lattice OS，以最快速度建案納入下一代整合防空指管系統考量，為原本外界看似在特別預算下已定錨的空軍防空系統整合指管案，添下一大變數。

據知情人士透露，空軍除成本因素考量，未來不同軍種間的協同性，不同裝備的相容性與未來戰場變化能否不只適應單純的防空作戰環境，都是評估的重點。兩種系統間的評價，相互都有不同優勢，不過Lattice OS能被納入空軍建案的關鍵，仍是近期解放軍的建軍規模快速擴張，空軍必須確保武器獲得期程，能快速平衡正激烈傾斜的兩岸軍事實力。

知情人士並表示，由於IBCS已由美國陸軍採購並進行部署，日前才在波蘭進行實彈射擊，現又有韓國採購。這項必須經由對美軍購(FMS)的項目，雖然整體系統強固且具有極高的科技能量，但在獲得期程相較可走商售(DCS)快速獲得的Lattice OS，就顯出劣勢。此外IBCS所搭配的系統除了必須採購新式愛國者飛彈加上B-kit進行搭配，還要採購相關成套的協同指揮站(ICE)、作戰指揮中心(EOC)與整合火力指管網路中繼點(IFCN-relay)，與國造武器相容亦要採購A-kit方能與愛國者系統鏈接。雖然在不同系統整合上僅靠硬體銜接是較為簡易，但綁定硬體不論是初期建置成本，還是未來升級的花費都較以軟體為主要導向的Lattice OS為高。

而Lattice OS則是在7月已經完成和中科院的整合測試。在架構上因其採用網狀網路(Mesh Network)與著重邊緣運算設計，亦提供開發套件(SDK)供使用者自行開發應用程式介面(API)，將各式裝備與Lattice介接，無論是在去中心化結構下硬體配置的彈性，還是使用者運用環境的主導性都相較IBCS有優勢，但缺點則是系統運作成功與否有更高的成分是仰賴使用者端的建軍思維。如果採購Lattice OS，雖能較IBCS在期程上更快達到完全作戰能力(FOC)，但在終端硬體、網路環境，甚至是中科院在API的開發能力中如果投入不足，或者在與美製系統整合的授權上遇到障礙，就可能導致這套系統無法發揮成效。

國防安全研究院委任副研究員揭仲表示，使用商售管道雖然效率必定會比軍售好，但國軍是否具有足以承受這種複雜專案的管理人員?因為從最基本的輸出許可，到軍種現階段的作戰需求、未來戰場變化，甚至在不同系統間授權的成本計算，都非常考驗專案管理人員的專業能力。也因此許多自覺沒有能力處理複雜先進武器商購的國家，最終會選擇看似不公平的軍售模式。

對此空軍表示：相關武器、裝備需求，均針對敵情威脅妥慎規劃，任何有助提升防衛作戰之武器、裝備，將持續評估及爭取。有關具體建軍規劃，空軍在完成建案程序並獲賦預算前，援例不對外公開。