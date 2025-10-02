俞大㵢駁學者台灣投降論：鏟子超人展現自衛韌性

有學者今天在華府智庫座談中稱，根據他與台灣官員的對話，台灣民眾不會反抗中國封鎖。對此，與會的駐美代表俞大㵢嚴正反問，這番結論是否來自「可能已被滲透」者？台灣自衛決心不容質疑，鏟子超人即是團結展現。

中國觀察家、華府智庫「詹姆士敦基金會」（TheJamestown Foundation）資深研究員林和立上午於「全球台灣研究中心」（GTI）年會中表示，根據他過去3個月來、兩度訪台的印象，只要中國出動4、5艘潛艦，就能對台灣發動海上封鎖。

他並指出，中國同時在無人機和機器人領域領先全球。依不同統計，中國生產全世界約60%到70%的無人機，機器人也是類似比例，並應用於工業與軍事。

因此，林和立推測，如果中國國家主席習近平下令對台灣採取重大行動，只需對台灣發動有效海上封鎖，而中國能輕易完成這項行動。「根據我與台灣官員等朋友的對話，我相信台灣人不會反抗，而是在那種無可避免的情況下選擇默許（情況發生）。」

林和立說，按照其中一種想定情境，鑑於台灣的石油、天然氣、能源與糧食等緊急儲備量有限，北京甚至不需要動用一兵一卒，就能完成所謂的「國家統一」。

他還稱，中共統戰部門對台滲透程度之深，已能直接致電國民黨主要立法委員下達指令。

林和立發言結束後，俞大㵢在問答環節立即舉手回應。他先是冷靜表示「我不這麼認為」，反駁「5艘潛艇就能擊垮台灣」的論述。

俞大㵢越講越有情緒，「你在過去3個月內兩度訪台。我不知道你和誰交談過，也許正是你所說那些被中國滲透的人。但我認為台灣人民捍衛自己的決心非常堅定。」

他舉例，只要看看馬太鞍溪堰塞湖災害重創花蓮縣光復鄉後，成千上萬的民眾自發地搭火車前往花蓮，幫助當地居民清理瓦礫，完全自願，並非動員，而且是有秩序進行。

「這顯示台灣人民決心同舟共濟，不要踐踏我們，台灣堅決自助、自我防衛。所以，你所說的台灣很脆弱，只需要統戰部打一通電話就能擊垮台灣，我不認為這會發生。」

俞大㵢並於開場致詞時提到，中國對台灣的侵略遠不止機艦繞台，還包括持續資訊戰，試圖混淆人心、懷疑美國，在美國也進行同樣操作。

他說，台灣付出巨大努力以強化韌性，使預備役、海警等更妥善，並擬定更完善的備用方案，以防海底電纜被切斷，以及確保遭封鎖時糧食和能源無虞，藉此讓中國知道台灣正在為最壞情況做準備，決心守護自己選擇的生活方式。