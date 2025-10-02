美專家：共軍不可能「無預警」侵台

印度媒體「亞洲國際新聞台」（ＡＮＩ）報導，美國軍事專家提醒，中共「幾乎不可能」在完全無預警情況下入侵台灣，但北京若有意實施懲罰性打擊，可能毫無警訊下對台發射飛彈或空襲。另一方面，儘管解放軍難以不露痕跡突然攻擊，但透過多層次欺敵與佯動，依然可能製造震撼，壓縮台灣反應時間，放大突發登陸行動初期戰果。

中國軍事問題專家、美國前駐北京武官卜思高向ＡＮＩ表示，大規模兩棲或空降行動必然伴隨龐大兵力、艦艇與飛機集結與調動，「幾乎不可能完全隱藏，等於自然形成預警時間」。

但卜思高也提醒，如果北京僅是意圖進行「懲罰性打擊」，共軍有火箭軍部隊，可從駐地或非常近距離發射火箭、飛彈與空襲，在幾乎沒有徵兆的情況下突襲。

報導另援引美國海軍戰爭學院九月廿三日報告，由中國海事研究所副教授易思安撰寫，以「迷霧下的突襲可能：台海情境下的解放軍兩棲欺敵」為題。

易思安在報告中指出，解放軍過去唯一一次大規模對台兩棲登陸作戰是「一九五五年一江山戰役」，至今仍被北京視為經典案例。中國軍事學者甚至直言，未來若要對台動武，必須效法當年「隱蔽意圖、出其不意」做法，選擇守軍意想不到且缺乏布防的灘頭登陸，才能放大突襲效果。

易思安警告，台灣目前仍高度依賴早期預警，但若判斷失準或反應遲緩，沿海灘頭尚未強化、後備軍力不夠熟練，都可能讓台灣在美國介入前先承受巨大衝擊。

易思安建議，台美應更務實，把「突襲情境」常態化納入兵棋推演、模擬與實兵演習，測試從偵測到決策的速度。他說，唯有縮短反應時間、提升資訊辨識力，才能讓任何突發登陸「雖驚人但不致命」。