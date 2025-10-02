聽新聞
0:00 / 0:00

美專家：共軍不可能「無預警」侵台

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
中共解放軍東部戰區二○二三年四月在台灣周邊進行戰備巡邏和軍演，火箭軍部隊一枚飛彈參與演練。（美聯社）
中共解放軍東部戰區二○二三年四月在台灣周邊進行戰備巡邏和軍演，火箭軍部隊一枚飛彈參與演練。（美聯社）

印度媒體「亞洲國際新聞台」（ＡＮＩ）報導，美國軍事專家提醒，中共「幾乎不可能」在完全無預警情況下入侵台灣，但北京若有意實施懲罰性打擊，可能毫無警訊下對台發射飛彈或空襲。另一方面，儘管解放軍難以不露痕跡突然攻擊，但透過多層次欺敵與佯動，依然可能製造震撼，壓縮台灣反應時間，放大突發登陸行動初期戰果。

中國軍事問題專家、美國前駐北京武官卜思高向ＡＮＩ表示，大規模兩棲或空降行動必然伴隨龐大兵力、艦艇與飛機集結與調動，「幾乎不可能完全隱藏，等於自然形成預警時間」。

但卜思高也提醒，如果北京僅是意圖進行「懲罰性打擊」，共軍有火箭軍部隊，可從駐地或非常近距離發射火箭、飛彈與空襲，在幾乎沒有徵兆的情況下突襲。

報導另援引美國海軍戰爭學院九月廿三日報告，由中國海事研究所副教授易思安撰寫，以「迷霧下的突襲可能：台海情境下的解放軍兩棲欺敵」為題。

易思安在報告中指出，解放軍過去唯一一次大規模對台兩棲登陸作戰是「一九五五年一江山戰役」，至今仍被北京視為經典案例。中國軍事學者甚至直言，未來若要對台動武，必須效法當年「隱蔽意圖、出其不意」做法，選擇守軍意想不到且缺乏布防的灘頭登陸，才能放大突襲效果。

易思安警告，台灣目前仍高度依賴早期預警，但若判斷失準或反應遲緩，沿海灘頭尚未強化、後備軍力不夠熟練，都可能讓台灣在美國介入前先承受巨大衝擊。

易思安建議，台美應更務實，把「突襲情境」常態化納入兵棋推演、模擬與實兵演習，測試從偵測到決策的速度。他說，唯有縮短反應時間、提升資訊辨識力，才能讓任何突發登陸「雖驚人但不致命」。

解放軍 對台 台美 侵台

延伸閱讀

抗失智秘訣大公開！專家分享「零成本」生活習慣 增強大腦韌性

換季衣服亂收明年就後悔 日本專家曝「3招」讓空間煥然一新

存到百萬不是夢？日本理財專家教「省錢3重點」 小心別讓荷包破洞

奇美博物館首辦歐洲兵器文化體驗 邀武術專家授課

相關新聞

美媒：台灣若無法信任美為安全夥伴 恐討論重啟核武

美國「外交政策」雜誌副主編巴默九月卅日以「台北該如何應對華府」為題指出，台灣受到美中夾擊，有幾個應對華府的選項，除了暫時...

美專家：共軍不可能「無預警」侵台

印度媒體「亞洲國際新聞台」（ＡＮＩ）報導，美國軍事專家提醒，中共「幾乎不可能」在完全無預警情況下入侵台灣，但北京若有意實...

「海鯤號」11月交艦難題曝光 馬文君：先釐清問題再追加經費

首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」因主導的黃曙光請辭國安會諮詢委員，外界關注能否如期在11月交艦。立委馬文君指出，國防部今年編...

累積超高F-5戰機飛行時數 4位將校獲美原廠表揚

已退役的空軍F-5戰機原廠美商諾斯洛·格魯曼(Northrop Grumman)公司日前頒贈紀念獎牌，給我國4位在F-5...

部隊鍋 EP238｜台灣國防不缺裝備缺指管 AI化的指管能帶來什麼轉變？

AI議題發燒，什麼事情都要AI，連國防事務也不例外。現代化的指揮與管制，AI將會是重要元素。 7月中科院與Anduril才測試過的Lattice，與近期採購呼聲極高的IBCS，具備了什麼現代指管系統才具備的特長？本集將聊聊，加入AI的指管系統，會為戰場管理、戰場態勢感知、戰鬥指揮造成什麼改變？

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）在9月30日的中國事務周報中，副主編巴默（James Palmer）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。