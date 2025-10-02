美媒：台灣若無法信任美為安全夥伴 恐討論重啟核武

美國「外交政策」雜誌副主編巴默九月卅日以「台北該如何應對華府」為題指出，台灣受到美中夾擊，有幾個應對華府的選項，除了暫時聽從美國總統川普的主意或透過其他辦法安撫川普，最務實的做法還是運用美國國會人脈，對白宮造成保衛台灣的壓力。但他也警告，若台灣最終無法再信任美國作為安全夥伴，可能會開始認真討論重啟一九八○年代因美方壓力而中止的核武計畫。

巴默認為，先前觀察人士曾推測川普與習近平可能達成所謂「大交易」，但實際上沒有任何一項真正發生。川普在履行協議方面紀錄很差，中國若以為能透過讓步換取他的承諾，或期待未來美國政府會延續這樣的立場，那將是過於天真。

該文提到，雖然習近平近來在外交上與川普方面取得部分成功，但要讓美國積極反對台灣獨立仍不太可能。雖然川普似乎對台灣毫不在意，但許多共和黨人卻十分重視，而表態反對台獨無疑會被視為屈服於中國。

然而，如今台灣在白宮已缺乏盟友。川普第一任期內的對中鷹派，如前國務卿龐培歐、前眾議員蓋拉格以及前副國家安全顧問博明，已被年輕的孤立主義者取代。現任國務卿魯比歐一度被視為台灣的堅定盟友，如今他主要在尋求川普認可。

巴默在文中點出，台灣眼前雖然困境重重，但並非毫無選擇。在他看來，其中一條路徑是「暫時聽從、討好川普」，即使那些計畫從長遠來看並不合理。他直言，把台灣半導體產業搬到美國「實務上不可能」。一來這個產業高度仰賴台灣本地材料技術、供應鏈與專業知識；二來在目睹南韓現代汽車員工在美國喬治亞州被逮捕驅逐的遭遇後，台灣工程師恐怕更缺乏意願赴美。

他認為，因川普的構想空洞，反而可能讓美台談判拖得夠久，以致最後失去討論的意義。他表示：「台灣可以假裝對計畫有興趣，在美國做一些象徵性投資，然後等待川普分心，轉向其他議題。」

台灣另一種選擇是「用其他方式安撫川普」，不論是直接或透過政治利益。他舉例，台灣最近與美國簽訂一份大豆採購協議，雖然不足以彌補美方在中國市場損失的數百億美元，但多少能幫助陷入困境的美國農民。

除此之外，巴默認為最務實的做法仍是運用在美國國會人脈，施加壓力讓白宮維持對台軍售，並至少默示保證防衛。台灣在國會兩黨仍有不少朋友，如參院軍事委員會主席韋克爾，他最近訪台並稱台灣為「自由國家」。此外，若能設法讓賴清德總統爭取到與川普會面，台美關係或許仍有修補機會。

巴默警告，從長遠來看，若台灣無法信任美國作為安全夥伴，可能會開始認真討論重啟一九八○年代在美國壓力下終止的核武計畫。