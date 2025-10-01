「海鯤號」11月交艦難題曝光 馬文君：先釐清問題再追加經費

首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」因主導的黃曙光請辭國安會諮詢委員，外界關注能否如期在11月交艦。立委馬文君指出，國防部今年編列119.5億元後續艦預算，但第一艘潛艦尚未交艦、測試問題也未完全釐清，就急著追加後續艦，這樣的預算安排缺乏說服力。

馬文君是立法院外交及國防委員會新任召集委員，她說，「海鯤號」已下水，卻遲遲無法進行潛航測試，外界對安全性與可靠度充滿疑慮。國防部長顧立雄也坦言，對潛艦完成建造有信心，但前置測試確實落後，「11月交艦有挑戰性，會持續努力」。

馬文君指出，今年國防預算編列9495億元，創史上新高。她主張，「該花的要花、不該花的一毛也不能浪費」，將嚴格要求國防部提出完整評估，避免浮編浪費，確保每一分錢都用在真正提升戰力上。

在軍購方面，馬文君強調，台灣要的是「符合需求的裝備」，而非只會當冤大頭。買對的比買貴的更重要。她將要求國防部清楚說明裝備效益、後勤維持，並爭取技術移轉，避免陷入只花錢、不增能的惡性循環。

志願役軍人待遇也是核心議題。馬文君說，本會期將要求行政院依法編列預算，落實軍人加給三萬元，留住人才，才能建立國防根基。

對於外界關注的潛艦安全性、可靠度以及是否符合實戰需求，仍存在許多疑慮。她指出，如果第一年計畫都未執行到位，第二年要執行什麼？答案很清楚。

馬文君強調，她不是反對潛艦，而是「審慎把關」。作為召委，她將堅持三原則：一、預算嚴格把關，避免浪費公帑；二、軍購符合台灣戰略需求，強化實戰能力；三、軍人待遇提升，讓官兵安心服役。

她表示，國防非兒戲，外交攸關國運。這個會期，她將持續扮演專業監督者角色，守住台灣的安全底線，確保納稅人的每一分錢都花在刀口上。