累積超高F-5戰機飛行時數 4位將校獲美原廠表揚

已退役的空軍F-5戰機原廠美商諾斯洛·格魯曼(Northrop Grumman)公司日前頒贈紀念獎牌，給我國4位在F-5系列戰機上累積大量飛行時數的空軍退役將校。美國在台協會(AIT)安全合作組組長金鎭泰（Jason J. Kim ）出席觀禮。

這項授獎儀式日前在台北市圓山大飯店舉行，包括累積F-5飛行時數達6054小時的廖振國、2786小時的侯榮芳、1452小時的田在勱、1515小時的馮世寬，都出席儀式接受表揚，接下諾斯洛普·格魯曼亞太區副總裁Frank Morley代表頒授的獎牌與獎章。金鎭泰出席觀禮並合影。

空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機今年7月3日在花蓮基地正式除役，結束F-5家族在台灣超過半世紀的服役歷史。