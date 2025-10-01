中共九三閱兵 學者：國軍面臨三大挑戰

中共九三閱兵展出多項新武器裝備，國防院學者許智翔分析，共軍展出各項新式飛彈系統等裝備，將會對台灣空防造成挑戰，而共軍重型裝甲車配備主動防護系統，以對抗無人機、反戰車飛彈等，可視為對台灣發展不對稱作戰的回應。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔近期以「中共93閱兵新式裝備觀察」為題，撰寫專文刊登最新一期國防院「國防安全雙週報」。

對於中共閱兵所呈現趨勢，許智翔歸納，包含共軍新型裝備對台灣防空能力威脅大幅增加、台灣不對稱作戰發展方針遭到共軍新式武器挑戰、核武能力的逐漸完整加強核敲詐能力等3項。

針對共軍新型裝備對台灣防空能力威脅大幅增加，許智翔指出，共軍在閱兵所展出各式新式飛彈系統、以及匿蹤UCAV（戰鬥無人機）可能具備與傳統有人戰機進行協同的「忠誠僚機」，可以評估對台灣的整體空防體系將造成挑戰。

許智翔提到，包含新的「鷹擊」系列超音速、極音速飛彈，以及空射「驚雷一型」空射彈道飛彈，都使現有的反飛彈系統難以攔截，且透過水面艦甚至潛艦及空射方式，將能從四面八方對台灣的關鍵設施進行攻擊，對防空系統與雷達等部署形成龐大壓力，而匿蹤戰鬥無人機與忠誠僚機對防空系統也是挑戰，不僅先行掃除台灣防空系統，也消耗台灣防空武器庫存。

至於台灣不對稱作戰方針遭到共軍新式武器挑戰，許智翔表示，台灣強調不對稱作戰的投資，包含以防空系統對抗敵機、以反裝甲飛彈或無人機對抗重型裝甲車輛。

許智翔指出，共軍閱兵裝備也展現如何對抗台灣不對稱作戰的成果，如使用各式極音速飛彈以空射、艦射等方式，有期望突破台灣空防的意涵，而新式重型裝甲車輛如ZTZ-100戰車以及步兵戰鬥車，以無人砲塔加強生存能力或防護力，或是大量配備主動防護系統，對抗戰防火箭、反戰車飛彈、無人機等，因此在共軍新式裝備服役，台灣投資的不對稱作戰效益，未來可能會減低。

針對核武能力逐漸完整加強核敲詐能力，許智翔表示，九三閱兵當中，核武能力的進一步展現，亦是受到矚目的關鍵焦點，東風-61型洲際彈道飛彈、巨浪-3型潛射彈道都是首次正式亮相，而飛彈空射核武是共軍過去「核武鐵三角」較弱的一環，驚雷一型空射彈道飛彈出現，補足中共在空射核武的能力。

許智翔指出，當中共核武鐵三角能力逐漸成形，彈頭也大幅增加的狀況下，可預期未來在周邊發生武裝衝突的同時，完整的核武能力更會被進一步用於脅迫對手及西方國家，逼迫對手讓步與減少西方國家介入意願，如同俄羅斯在俄烏戰爭的手段一樣。