為雙十國慶暖身 2架黑鷹直升機飛越總統府空勘
雙十國慶將至，陸軍及空軍所屬2架UH-60M黑鷹直升機，今天上午實施航線空勘任務，分別自桃園龍潭基地、新竹基地起飛後，分別約於上午6時10分、16分通過總統府上空，吸引許多民眾駐足拍照。
為慶祝雙十節，國軍屆時將出動陸軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運兵直升機，及空軍AJT型勇鷹高級教練機、雷虎小組等兵力衝場。
為確保國慶當日飛航順利，國軍規劃10月2日預計進行「半兵力」訓練，10月8日進行「全兵力」訓練；今天清晨則出動黑鷹直升機進行航線空勘。
今天上午有2架黑鷹實施空勘任務，分屬航特部及空軍救護隊。個別自桃園龍潭基地、新竹基地起飛後，分別約於上午6時10分、16分左右通過總統府上空。
