為雙十國慶暖身 2架黑鷹直升機飛越總統府空勘

紐約時報29日公布衛星影像顯示，中國大陸正加速打造東部沿海飛彈基地，劍指台灣與周邊海域，包括共軍火箭軍611旅基地面積近年翻倍，新建可模擬整套作戰的發射場與隧道；距離台灣僅579公里的616旅新場址也已近完工，可能準備部署機動性高的東風─17飛彈。

2025-10-01 05:50