紐時：中共東南飛彈基地擴增 針對美台

紐約時報廿九日公布衛星影像顯示，中國大陸正加速打造東部沿海飛彈基地，劍指台灣與周邊海域，包括共軍火箭軍六一一旅基地面積近年翻倍，新建可模擬整套作戰的發射場與隧道；距離台灣僅五七九公里的六一六旅新場址也已近完工，可能準備部署機動性高的東風─十七飛彈。

紐時指出，這項軍事擴張顯示中國大陸國家主席習近平以武力威懾推動統一的決心，也凸顯共軍火箭軍在近年大規模增強飛彈庫存與部署後，已成為其軍事版圖核心力量。

美國五角大廈估計，共軍火箭軍主掌核武及常規飛彈，其庫存在四年內增加近五成，現約有三千五百枚飛彈。

根據衛星影像，位於安徽省的火箭軍六一一旅基地，距離台灣約七○八公里，近年面積翻倍，新擴設施可能包括用於模擬行動的發射場與隧道。美國海軍分析中心指出，「這是龐大且完整的訓練設施，幾乎可模擬全套作戰」。

此外，位於江西省、距離台灣僅五七九公里的六一六旅也快速成長。二○二○年的衛星影像顯示，即便在新冠疫情高峰時期，當地仍在清理並整平農地，而十八個月後基地新場址幾乎已完工。

同時，專家解讀衛星影像，從倉庫高度等細節判斷，六一六旅正準備部署可達五倍音速、能機動躲避防禦的東風─十七。

五角大廈預估火箭軍現有約五百枚東風─二六。若戰爭爆發，中方決定將部分東風─二六搭載核彈頭，美國衛星或能偵測其自中國中部倉庫運出，但未必萬無一失。

智庫「國防重點」研究員卡瓦納說，「對中國而言，龐大的飛彈數量同時也是政治訊號，讓台灣知道反抗無意義，讓美國知道無法介入」。

報導指出，若台海爆發戰爭，中國可能發射飛彈癱瘓台灣防禦，同時利用飛彈威脅美軍在關島和日本的基地，並打擊馳援台灣的美軍軍艦。

不過，紐時指出，儘管中國飛彈發展迅速，仍存在一些問題。五角大廈報告指出，火箭軍的貪腐可能削弱新建核飛彈井的可靠性。一些專家仍質疑其實戰表現，例如跨海打擊移動中艦艇。