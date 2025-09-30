快訊

紐時曝共軍加速建造對我飛彈基地！專家：不必恐慌 勿輕易誤判

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國紐約時報報導，中國大陸正加速打造東部沿海飛彈陣地，軍事專家分析「平時的駐地，未必是戰時的陣地」，沒必要貿然評估對我之威脅，相對地，應該思考如何截擊與反制的方案。。（圖／取自微博）
美國紐約時報報導，中國大陸正加速打造東部沿海飛彈陣地，可能劍指台灣與周邊海域。淡江戰略所副教授林穎佑分析，中共火箭軍更新裝備，對基地設施自然也會進行整建。中華戰略學會資深研究員張競分析「平時的駐地，未必是戰時的陣地」，沒必要貿然評估對我之威脅，也不須被牽著鼻子走，相對地，應該思考如何截擊與反制的方案。

紐約時報29日公布衛星影像顯示，中共火箭軍611旅，新建可模擬整套作戰的發射場與隧道；一個距離台灣僅約579公里的616旅新場址也已近完工，可能正準備部署防禦機動性高的東風-17飛彈。

張競指出，這類營區、駐地與訓場建設工程，其目的是滿足火箭軍部隊平時駐防與駐地訓練需求，但是「平時之駐地，未見得是戰時可用實戰陣地」，平日的訓場更不可能順勢成為作戰陣地，因此千萬不要輕易誤判。

他提醒，對於這類火箭軍駐地與訓場資訊，千萬不要「看到黑影就胡亂開槍」，在還沒比對我方可能成為其預定目標的重要設施相對位置前，就貿然評估威脅。比較理想思維模式，應該是「看到黑影要推估其可能動向、並適時試瞄」；換句話說，就是要判斷其戰時進入作戰陣地的機動路線與運動狀況，然後規劃反制方案。

張競並分析，類似報導在過去幾十年來經常出現，掌握海峽當面解放軍兵力序列，其實就是軍事情報單位經常性情報蒐集的作業項目；以共軍如此毫不避諱、大張旗鼓地高調施工，整個工程完全攤在衛星偵照下，國防部應該能完整掌握，國人不必恐慌。

他進一步提醒，台灣鄉親不是被嚇大的，儘管導彈威脅經常存在，而且兩岸關係起起伏伏，但台灣社會還是能夠堅韌穩定，不會胡亂跟隨外國媒體危言聳聽，胡亂起舞；有些報導聽聽就好，不要被牽著鼻子走。

林穎佑指出，隨著中共火箭軍不斷開發新式彈道飛彈等武裝，所需的後勤支援、貯備設施甚至掩體，多半都會與舊有彈種有不同幅度的差異，對於基地設施應該也有需要進行不同程度的整建。

他分析，共軍的飛彈基地、陣地越接近前線，其實也是越接近對手的打擊範圍內，這其實也是攻與防的一體兩面。

另一方面，林穎佑也指出，中共火箭軍正是前一波中共整肅軍中貪腐的「重災區」，如今這批新整建的基地設施，是否也和貪腐弊端有關？或是否受到貪腐弊案所影響？其實也是後續可觀察的面向。

