快訊

菲律賓宿霧外海深夜6.9強震 震源深度11公里

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

獵雷艦長陳昱森 三代都是海軍

中央社／ 高雄30日電

永嘉軍艦是目前海軍重要獵雷戰力，確保台灣海上交通與港口航道安全，現任艦長陳昱森中校的父親與祖父皆曾在海軍服役。曾擔任艦上獵雷官的陳昱森表示，能再次回到永嘉艦擔任艦長，感到無比光榮。

海軍目前共有6艘獵雷艦，分別是4艘德國製永豐級，以及2艘美國製永靖級，均隸屬192艦隊；中央社記者9月上旬登上永豐級永嘉艦（MHC-1302），採訪艦上官兵進行獵雷操演。

畢業於海軍官校專軍96年班的陳昱森，是大學畢業後才加入海軍，而連同他在內，家族三代都是海軍人，爸爸當了3年海軍義務役，隨後簽下海軍志願役，以中士軍階退伍，而祖父曾經是海軍陸戰隊遷台後的第一批成員，也讓陳昱森對海軍生涯產生嚮往，經歷各項職務歷練後，於去年12月1日接任永嘉艦長。

陳昱森受訪表示，過去曾歷練永嘉艦獵雷官，因此能再次回到永嘉艦擔任艦長，令他感到無比光榮，而永嘉艦平時持續進行重點海域海底探測、搜索與資料蒐整，並支援責任區內緊急災害、災難防救工作，戰時則依令執行水雷反制及安全航道開闢等任務，確保台灣海上交通與港口航道安全。

據了解，陳昱森曾經擔任國防部情報參謀次長室情報官，因此陳昱森即便接任艦長職後，依舊會持續關心國際軍情動態，談起中共93閱兵也能解析中共的軍事發展。

當陳昱森在永嘉艦擔任獵雷官時，艦上有位民國97年入伍的義務役（海軍艦艇兵634梯）槍帆兵胡偉憶，當陳昱森返回永嘉艦擔任艦長時，胡偉憶已經成為永嘉艦的帆纜士官長，等於是陳昱森看著胡偉憶長大，兩人現在也是艦上的重要夥伴。

胡偉憶表示，當年入伍後，在永嘉艦擔任槍帆兵，因受到艦上團結一致，相互扶持的氣氛和精神所感動，所以在98年轉服志願役，服役至今已邁入第17個年頭，「這裡如同我第二個家」。

同樣是義務役（海軍艦艇兵631梯）轉服志願役的永嘉艦聲納士官長馬克勤指出，他平常除了訓練聲納組員裝備操作的熟練度，以及目標判讀的精準度外，更肩負督導士官兵日常訓練與生活管理的責任，除了關心士官兵的需求，也常扮演溝通橋梁的角色，適時協助解決問題，維護士官兵權益，確保艦上運作順暢。

此外，海軍司令部臉書粉絲專頁108年曾經以「小人物大英雄」的系列題材，發文介紹永嘉艦的上兵蔡靜薇（目前已晉升為士官），由於蔡靜薇的外型亮眼，當時獲得網友熱烈討論與近萬人在該則貼文「按讚」，並引起媒體關注報導；6年過去，蔡靜薇仍在永嘉艦服役，並且參與此次媒體採訪時的操演，展現海軍士官的專業表現。

海軍司令部 志願役 軍艦

延伸閱讀

影／海鯤號11月底交艦海軍？顧立雄：前置跟測試進度確實落後

軍中人物／軍中新一代政戰鐵三角各有特色 備受肯定

黃曙光請辭 郭璽、黃征輝都曝海鯤艦「系統整合出問題」

美防長急召全球指揮官返國開會 網熱議：將軍版魷魚遊戲登場？

相關新聞

紐時曝共軍加速建造對我飛彈基地！專家：不必恐慌 勿輕易誤判

美國紐約時報報導，中國大陸正加速打造東部沿海飛彈陣地，可能劍指台灣與周邊海域。淡江戰略所副教授林穎佑分析，中共火箭軍更新...

顧立雄坦言潛艦原型艦11月交艦有挑戰 民眾黨團將評估刪減或凍結預算

潛艦國造原型艦原訂今年11月交船，國防部長顧立雄今天坦言進度落後，民眾黨立委林憶君對此表示，潛艦國造進度延宕已非首次，國...

澳媒曝中共滾裝渡輪攻台計畫 顧立雄：掌握並透過兵推及實兵驗證

澳洲廣播公司（ABC）日前引述美國軍事情報機密報告，顯示中國正迅速擴建其商用渡輪船隊，以建構對台灣發動入侵能力。國防部長...

影／海鯤號11月底交艦海軍？顧立雄：前置跟測試進度確實落後

潛艦國造前召集人黃曙光請辭國安會諮委，對於潛艦國造原型艦「海鯤號」能否照合約11月底前給海軍。國防部長顧立雄今表示，「我...

郭璽批海鯤艦卡關 海軍：不評論個人言論

主導潛艦國造的國安會諮詢委員黃曙光請辭獲准，曾任海軍顧問的麻將最大黨主席郭璽，今天帶著鼓亭車到大直海軍司令部前踢館，抗議...

軍中人物／軍中新一代政戰鐵三角各有特色 備受肯定

國軍政戰系統高層職務今（30）日陸續完成交接。政戰局長史順文、陸軍司令部主任樓偉傑、海軍主任林傳盛3名中將，可望建構國軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。