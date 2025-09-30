獵雷艦長陳昱森 三代都是海軍

永嘉軍艦是目前海軍重要獵雷戰力，確保台灣海上交通與港口航道安全，現任艦長陳昱森中校的父親與祖父皆曾在海軍服役。曾擔任艦上獵雷官的陳昱森表示，能再次回到永嘉艦擔任艦長，感到無比光榮。

海軍目前共有6艘獵雷艦，分別是4艘德國製永豐級，以及2艘美國製永靖級，均隸屬192艦隊；中央社記者9月上旬登上永豐級永嘉艦（MHC-1302），採訪艦上官兵進行獵雷操演。

畢業於海軍官校專軍96年班的陳昱森，是大學畢業後才加入海軍，而連同他在內，家族三代都是海軍人，爸爸當了3年海軍義務役，隨後簽下海軍志願役，以中士軍階退伍，而祖父曾經是海軍陸戰隊遷台後的第一批成員，也讓陳昱森對海軍生涯產生嚮往，經歷各項職務歷練後，於去年12月1日接任永嘉艦長。

陳昱森受訪表示，過去曾歷練永嘉艦獵雷官，因此能再次回到永嘉艦擔任艦長，令他感到無比光榮，而永嘉艦平時持續進行重點海域海底探測、搜索與資料蒐整，並支援責任區內緊急災害、災難防救工作，戰時則依令執行水雷反制及安全航道開闢等任務，確保台灣海上交通與港口航道安全。

據了解，陳昱森曾經擔任國防部情報參謀次長室情報官，因此陳昱森即便接任艦長職後，依舊會持續關心國際軍情動態，談起中共93閱兵也能解析中共的軍事發展。

當陳昱森在永嘉艦擔任獵雷官時，艦上有位民國97年入伍的義務役（海軍艦艇兵634梯）槍帆兵胡偉憶，當陳昱森返回永嘉艦擔任艦長時，胡偉憶已經成為永嘉艦的帆纜士官長，等於是陳昱森看著胡偉憶長大，兩人現在也是艦上的重要夥伴。

胡偉憶表示，當年入伍後，在永嘉艦擔任槍帆兵，因受到艦上團結一致，相互扶持的氣氛和精神所感動，所以在98年轉服志願役，服役至今已邁入第17個年頭，「這裡如同我第二個家」。

同樣是義務役（海軍艦艇兵631梯）轉服志願役的永嘉艦聲納士官長馬克勤指出，他平常除了訓練聲納組員裝備操作的熟練度，以及目標判讀的精準度外，更肩負督導士官兵日常訓練與生活管理的責任，除了關心士官兵的需求，也常扮演溝通橋梁的角色，適時協助解決問題，維護士官兵權益，確保艦上運作順暢。

此外，海軍司令部臉書粉絲專頁108年曾經以「小人物大英雄」的系列題材，發文介紹永嘉艦的上兵蔡靜薇（目前已晉升為士官），由於蔡靜薇的外型亮眼，當時獲得網友熱烈討論與近萬人在該則貼文「按讚」，並引起媒體關注報導；6年過去，蔡靜薇仍在永嘉艦服役，並且參與此次媒體採訪時的操演，展現海軍士官的專業表現。