顧立雄坦言潛艦原型艦11月交艦有挑戰 民眾黨團將評估刪減或凍結預算

潛艦國造原型艦原訂今年11月交船，國防部長顧立雄今天坦言進度落後，民眾黨立委林憶君對此表示，潛艦國造進度延宕已非首次，國防部必須給全民清楚完整的交代，立法院即將審查明年度總預算，民眾黨團將評估刪減或凍結預算，絕不讓重大計畫淪為無條件埋單。

國安會諮委黃曙光先前基於家庭因素請辭，外界也關注潛艦國造原型艦能否如期交船。顧立雄今天在立法院受訪時坦言，感謝黃曙光長期以來的心血跟努力，潛艦需要的前置準備跟測試，進度確實有些落後，如果要在11月完成交艦，確實還蠻有挑戰性，「我們會持續努力」。

林憶君稍早透過新聞稿表示，潛艦國造進度延宕已非首次，台船先前也預告今年9月底無法完成海測，整體計畫不僅是工期管理的問題，更是攸關國家防衛自主能否落實的重要關鍵，然而民進黨政府屢次以拖待變，恐怕只會加深國人對戰力的擔憂。

林憶君認為，國防部必須給全民清楚完整的交代，更要讓全國人民了解潛艦相關執行情形，而非總是用模稜兩可的說法，只是不斷強調「對潛艦原型艦完成建造有信心」，但卻讓原定的海測甚至交艦日期總是遙遙無期。

林憶君也說，立法院即將審查明年度總預算，如果海鯤號無法如期完成交艦，後續潛艦的預算勢必受到重大影響，立委有監督預算的重大責任，針對後續艦的龐大預算，民眾黨團將會審慎討論，預算審查期間也會嚴格把關，絕對不讓潛艦國造的重大計畫淪為無條件埋單。

林憶君強調，針對潛艦國造相關預算，依據能否如期交艦的進度與成果，民眾黨團將評估進行刪減或凍結，並且要求相關單位提出明確改善方案，確保國防資源能夠有效運用，絕對不會讓國人辛苦繳納的稅金打水漂。