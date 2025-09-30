聽新聞
0:00 / 0:00
澳媒曝中共滾裝渡輪攻台計畫 顧立雄：掌握並透過兵推及實兵驗證
澳洲廣播公司（ABC）日前引述美國軍事情報機密報告，顯示中國正迅速擴建其商用渡輪船隊，以建構對台灣發動入侵能力。國防部長顧立雄今表示，國防部一直都在持續掌握中，也會務實評估在軍事上效益，也做好相關應處計畫，透過兵推、實兵來加以驗證。
立法院院會今進行行政院長卓榮泰施政報告，顧立雄於會前受訪。顧立雄表示，這份報告所指的大概是以「民用」滾裝貨輪，國防部一直都在持續掌握中，對於中共如何來這個協助相關攻台準備，持續且密切注意，評估在軍事上的一個效益。
顧立雄也說，國防部也會做好相關的應處計畫作為，會透過相關的兵推、實兵來加以驗證。
媒體追問民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍政治人物議題，是否有發現被跟拍或尾隨？顧立雄先是愣住隨後笑說，「我想，我沒有特別注意。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言