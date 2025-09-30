快訊

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

阿婆揮包逼讓座 反遭年輕人一腳踹飛！醫怒批改優先席根本沒用

聽新聞
0:00 / 0:00

澳媒曝中共滾裝渡輪攻台計畫 顧立雄：掌握並透過兵推及實兵驗證

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中國迅速擴建其商用渡輪船隊，以建構對台灣發動入侵能力。國防部長顧立雄今表示，國防部一直都在持續掌握中。記者張曼蘋／攝影
中國迅速擴建其商用渡輪船隊，以建構對台灣發動入侵能力。國防部長顧立雄今表示，國防部一直都在持續掌握中。記者張曼蘋／攝影

澳洲廣播公司（ABC）日前引述美國軍事情報機密報告，顯示中國正迅速擴建其商用渡輪船隊，以建構對台灣發動入侵能力。國防部顧立雄今表示，國防部一直都在持續掌握中，也會務實評估在軍事上效益，也做好相關應處計畫，透過兵推、實兵來加以驗證。

立法院院會今進行行政院長卓榮泰施政報告，顧立雄於會前受訪。顧立雄表示，這份報告所指的大概是以「民用」滾裝貨輪，國防部一直都在持續掌握中，對於中共如何來這個協助相關攻台準備，持續且密切注意，評估在軍事上的一個效益。

顧立雄也說，國防部也會做好相關的應處計畫作為，會透過相關的兵推、實兵來加以驗證。

媒體追問民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍政治人物議題，是否有發現被跟拍或尾隨？顧立雄先是愣住隨後笑說，「我想，我沒有特別注意。」

國防部 顧立雄 軍事

延伸閱讀

影／海鯤號11月底交艦海軍？顧立雄：前置跟測試進度確實落後

肯定國軍支援花蓮 顧立雄：全力在中秋節前恢復災民正常生活

賴總統致電顧立雄加派國軍投入花蓮救災 拚中秋節前完成清淤

傳川普擱置對台軍援 顧立雄：台美交流仍按節點進行

相關新聞

澳媒曝中共滾裝渡輪攻台計畫 顧立雄：掌握並透過兵推及實兵驗證

澳洲廣播公司（ABC）日前引述美國軍事情報機密報告，顯示中國正迅速擴建其商用渡輪船隊，以建構對台灣發動入侵能力。國防部長...

影／海鯤號11月底交艦海軍？顧立雄：前置跟測試進度確實落後

潛艦國造前召集人黃曙光請辭國安會諮委，對於潛艦國造原型艦「海鯤號」能否照合約11月底前給海軍。國防部長顧立雄今表示，「我...

郭璽批海鯤艦卡關 海軍：不評論個人言論

主導潛艦國造的國安會諮詢委員黃曙光請辭獲准，曾任海軍顧問的麻將最大黨主席郭璽，今天帶著鼓亭車到大直海軍司令部前踢館，抗議...

軍中人物／軍中新一代政戰鐵三角各有特色 備受肯定

國軍政戰系統高層職務今（30）日陸續完成交接。政戰局長史順文、陸軍司令部主任樓偉傑、海軍主任林傳盛3名中將，可望建構國軍...

郭璽：海鯤艦IPMS仍無法整合 不可能今年交船

主導潛艦國造的國安會諮詢委員黃曙光請辭獲准，曾任海軍顧問的麻將最大黨主席郭璽，今天帶著鼓亭車到大直海軍司令部前，抗議海軍...

今年國慶大會流程公布了！ 空軍雷虎換裝「勇鷹」後首壓軸放彩煙

114年國慶大會籌備委員會今上午開記者會，由主委、立法院長韓國瑜主持，公布今年大會流程。韓國瑜說，大會主題象徵國家在動盪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。