澳媒曝中共滾裝渡輪攻台計畫 顧立雄：掌握並透過兵推及實兵驗證

澳洲廣播公司（ABC）日前引述美國軍事情報機密報告，顯示中國正迅速擴建其商用渡輪船隊，以建構對台灣發動入侵能力。國防部長顧立雄今表示，國防部一直都在持續掌握中，也會務實評估在軍事上效益，也做好相關應處計畫，透過兵推、實兵來加以驗證。

立法院院會今進行行政院長卓榮泰施政報告，顧立雄於會前受訪。顧立雄表示，這份報告所指的大概是以「民用」滾裝貨輪，國防部一直都在持續掌握中，對於中共如何來這個協助相關攻台準備，持續且密切注意，評估在軍事上的一個效益。

顧立雄也說，國防部也會做好相關的應處計畫作為，會透過相關的兵推、實兵來加以驗證。

媒體追問民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍政治人物議題，是否有發現被跟拍或尾隨？顧立雄先是愣住隨後笑說，「我想，我沒有特別注意。」