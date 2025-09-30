快訊

影／海鯤號11月底交艦海軍？顧立雄：前置跟測試進度確實落後

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國防部長顧立雄今表示，「我對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心，但潛航所需的前置準備跟測試進度確實有些落後。記者張曼蘋／攝影
國防部長顧立雄今表示，「我對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心，但潛航所需的前置準備跟測試進度確實有些落後。記者張曼蘋／攝影

潛艦國造前召集人黃曙光請辭國安會諮委，對於潛艦國造原型艦「海鯤號」能否照合約11月底前給海軍。國防部長顧立雄今表示，「我對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心，但潛航所需的前置準備跟測試進度確實有些落後，要在11月以前完成交艦確實還蠻有挑戰性。」

顧立雄今列席行政院長卓榮泰施政總質詢，會前受訪被問及黃曙光一事，及潛艦安全性與海軍司令唐華意見相左，真的可在11月如期交艦給海軍？顧立雄首先感謝黃曙光長期對潛艦國造付出的心血跟努力，隨後說，在這方面黃真的是付出很多，海軍就潛艦的管理跟建造，就一開始設計階段就已經開始負責，接下來持續由海軍負責相關的專案管理跟建造。

「我想我對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心。」顧立雄表示，但就潛艦所需要的潛航的前置準備跟測試，進度確實有些落後，所以要在11月以前完成交艦確實還滿有挑戰性。

媒體追問是否會開罰台船？顧立雄說，一切按照合約來執行，現在最主要的工作，就是加速來完成潛航所需要的相關的準備跟測試工作，確保安全無虞才會進入下一階段。

潛艦國造 海軍 顧立雄

