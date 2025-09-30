郭璽批海鯤艦卡關 海軍：不評論個人言論

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
麻將最大黨主席郭璽帶著鼓亭車到海軍司令部前踢館，抗議國造潛艦進度卡關，海軍司令部回應不評論個人言論。記者林伯東／攝影
主導潛艦國造的國安會諮詢委員黃曙光請辭獲准，曾任海軍顧問的麻將最大黨主席郭璽，今天帶著鼓亭車到大直海軍司令部前踢館，抗議海軍司令唐華「終於氣走黃曙光」，並爆料海鯤艦的整合管理系統問題連連、後續艦的經費可能暴漲。對此，海軍司令部表示，郭璽之論述，屬個人言論，海軍司令部不予評論。

黃曙光請辭獲准，海鯤艦海測進度也停滯不前，郭璽今赴海軍司令部前抗議，質疑海鯤艦的整合管理系統問題連連、後續艦的經費可能暴漲，更因可能將換英國製主機而必須修改設計，導致先前已經訂製的船殼必須作廢。郭璽對此揚言「海鯤艦已經玩完了，國造潛艦IDS壽終正寢。」

郭璽斷言，海鯤艦明年能做完測試都令人質疑，因此「根本不可能在今年交船。」海軍司令部表示，郭璽的個人言論，軍方不予評論。

