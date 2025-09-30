軍中人物／軍中新一代政戰鐵三角各有特色 備受肯定

國軍政戰系統高層職務今（30）日陸續完成交接。政戰局長史順文、陸軍司令部主任樓偉傑、海軍主任林傳盛3名中將，可望建構國軍未來5年內政戰施政的鐵三角。

政戰學校36期、79年班新聞系的史順文，學生時代並非儀態出眾的風雲型人物，他行事作風𧫴小慎微、專注細節。他畢業後自269野戰師等基層輔導長歷練起，很快被當時正在軍中崛起的軍事發言人室納用，一路在國防部、陸軍司令部軍聞發布系統任職。96台海危機國防部在博愛特區發布情勢用的新聞中心，就是他任職軍發室幕僚時率隊完成布置，也是國防部第一座固定開放的記者室。

史順文戮力從公，曾在軍發室幕僚任內操勞過度病倒；任職陸軍司令部時期晉升少將前夕，有政界人士欲「空降」某官「插隊」。陸軍高層因此向參謀本部反應力保史順文出線，驚動上將高層，排除外力、上下力挺，寧得罪有力政界人士，也要確保史準時出線，足見其受肯定程度。

史順文在軍校時綽號「阿寶」，二年級時有一則笑談。軍校生清晨起床睡眼惺忪，第一個動作會抱著臉盆到浴室刷牙洗臉。史順文被目擊將洗面乳誤當牙膏用來刷牙，半晌才驚覺味道不對。還有學長見他刷牙時猛搖頭，手拿著牙刷卻不動，原來是人還在寤寐中，用搖頭代替用手刷牙。

接手史順文遺缺升任陸軍政戰主任的樓偉傑，政戰學校80年班、37期影劇系畢業，他從中文系轉至影劇系，專長為舞台技術。他受到矚目時，是多年前國軍開始意識到短片宣傳效果時，他在陸軍司令部文宣組長任內調集相關專長人員，組成「心讚團隊」，依政策攝製各類頗具影劇效果的軟性短片，大受好評；他也曾受命為司令針對內務政策與媒體打筆仗，敘事條理分明。

展示文宣特異才華的樓偉傑，隨兵科上將肯定主掌國防部文化宣教處，持續推動特色文宣，他任內與知名零嘴「乖乖」合作的紀念軍人節產品，在民間成為話題；推動和職棒、職籃賽前活動宣傳招募和愛國意識，樓偉傑是幕後協調推手。他在8軍團主任任內也曾製作迷彩傘具文宣，取名「為您撐起保護傘」，這支迷彩折疊堅固有特色，在營外很搶手。

樓偉傑出身中和國安局安邦眷村，父親是國安局上校，曾駐韓國，與少將緣鏗一面。樓偉傑堅持軍職發展至今，是為父親圓夢。

樓偉傑身材不高，他就讀預校時，一臉稚氣，被同學喊作「小蓮」，稱他長得像卡通「小天使」的主角；就讀政戰學校時，綽號成為「樓皮」。他在預校期間，曾因私訂鳳山當年有名的「楊家麵店」乾麵，從圍牆接進寢室，正準備大快朵頤之際，被輔導長逮獲，一夥人在中山室挨罰，被要求以「分解動作」吃麵。

而接任海軍政戰主任的林傳盛，政戰學校80年班、37期中文系畢業，和樓偉傑在預校時期是同連、隔壁教授班，彼此熟稔。林傳盛在軍中給人的共同印象就是天聰穎頴，自軍校、研究班，成績都是第一名，戰術作業被評價寫得比兵科好。尤其出身台北市鬧區的他，比常人多一份世故及社會化，義氣及硬氣兼具，能屈能伸，受到海軍兵科將領普遍好評及信任。

林傳盛曾任168艦隊主任、政戰局政一處長等職，他主政下人事公正、績分獎點計算透明，鮮有爭議。在軍中行事向來公私分明、嚴以律己的他，也曾因新聞資訊，遭保防系統上門當面要求測謊或自願交出手機。林傳盛大氣冷靜，交出手機讓保防徹底翻找，事實證明干卿底事。