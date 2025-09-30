郭璽：海鯤艦IPMS仍無法整合 不可能今年交船

主導潛艦國造的國安會諮詢委員黃曙光請辭獲准，曾任海軍顧問的麻將最大黨主席郭璽，今天帶著鼓亭車到大直海軍司令部前，抗議海軍司令唐華「終於氣走黃曙光」。郭璽爆料，海鯤艦的整合管理系統（IPMS）問題連連、後續艦的經費可能暴漲，連先前已經訂製的船殼也因可能修改設計而必須作廢。

郭璽說「海鯤艦已經玩完了，國造潛艦IDS壽終正寢。」他指控，唐華在黃曙光請辭潛艦國造召集人後就大權一把抓，但對潛艦完全沒有專長、知識，導致海鯤艦於前年9月28日下水至今已經2年了，仍未完成岸測和海測的兩個重要測試節點。

郭璽說，海鯤艦至今無法完成測試，關鍵在於岸測中最重要的就是連結各項裝備，但如同中樞神經的IPMS整體載台管理系統有問題，等於「一個講印度話、一個用英文溝通」永遠對不起來。

郭璽並說，海鯤艦的戰鬥系統到現在為止仍無法整合，無法指揮魚雷管等武器系統。到現在為止，整體整合、動力系統、風力系統都是靠對講機指揮各部位的人員操作，根本不是系統在指揮，他斷言，明年能做完測試都令人質疑，因此「根本不可能在今年交船。」

郭璽進一步爆料，唐華將潛艦量產計畫改為2-3-2，結果當初海軍、台船與供應商簽的MOU必須全部作廢、重新報價，結果每艘船350億元只能買不到60%的裝備，若要買齊，每一艘船必須增加40%的裝備費用，以現在的政治現實，國民黨根本不可能同意。

郭璽更說，台船在海軍還沒核准預算、簽約前就已向中鋼訂購船殼，但第二、三艘潛艦將從瑞典製的6具主機改為英國製2具大型主機，導致所有設計、施工圖、配置、重量都受影響，壓力殼也要變厚，先前已經訂造的船殼全部都要作廢。

他爆料，台船已經沒有錢支付給裝備商的頭期款，所有的裝備款要延後、裝備製造也要延後半年，所有裝備不可能在2028年到位；此外，當初建造海鯤艦的技協、專家甚至焊接工人都已走了一大半，所有的全部從頭來過，保守估計要在3年到4年。他說，台船已經把資本額129億元全部賠光了，現階段沒有交船，就沒有收入，若非國營事業，早就應該倒閉了。

郭璽說，海鯤艦做不出來，國造潛艦前面8年全部浪費，海軍司令唐華應該趕快滾蛋，不要再戀棧職位。