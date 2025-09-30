今年國慶大會流程公布了！ 空軍雷虎換裝「勇鷹」後首壓軸放彩煙

114年國慶大會籌備委員會今上午開記者會，由主委、立法院長韓國瑜主持，公布今年大會流程。韓國瑜說，大會主題象徵國家在動盪世局中屹立不搖、單純美好、平實幸福。活動壓軸由空軍雷虎小組，以五機編隊施放彩煙通過觀禮台上空，為中華民國114歲獻上空中祝賀，這是雷虎小組在今年8月換裝「勇鷹」高教機後，第一次大型公開演出。

慶籌會說明，大會活動分三階段，分別為序幕暖場、國慶大會、主題表演。序幕暖場由台灣太鼓協會開場「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」，以太鼓象徵母體心跳、凝聚祈福；隨後國防部聯合樂隊暨三軍儀隊帶來精準走位與操槍的聯合操演，展現國軍堅毅精神。

新民高中表演藝術科以「綻放島嶼 福爾摩沙」結合音樂與節奏，舞者合植「希望之樹」，象徵生生不息；屏東南榮國中行進管樂團（NZMB）以百人編制結合管樂、打擊與旗舞，呈現堅毅團結；莊敬高職表演藝術科融合街舞、儀隊、旗隊與鼓號樂隊，熱力迎接大會時刻。

國慶大會儀典，國歌領唱由全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱特優的「彰化縣大村國小合唱團」擔綱，並與獲選113年優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表共同演唱。國慶禮讚由大村國小合唱團與「唐寶寶大器樂團」合作，輔以悠揚陶笛與自信笑容，傳遞希望與暖意，共同獻出誠摯的祝福。

主題表演首先由新北市警察局騎警隊8匹駿馬及憲兵指揮部快速反應連車隊為前導，世大運、成都世運代表隊及台中市立中山國中、臺北市立東園國小少棒隊等英雄車隊巡遊，於主席台前致意。美和科技大學熊鷹儀隊結合海軍陸戰隊樂隊，以「熊鷹」象徵勇敢、堅韌與傳承；客委會節目「台灣細妹・放勢行」跨界詮釋客家女性生命史與文化韌性；屏東原鄉部落青年會與娜麓灣樂舞劇團以排灣族拉瓦爾群儀式為靈感，透過「卸下武器」、煙祭與除穢等象徵行為，劇場化呈現和平、共生與信任。

表演尾聲則由桃園市啟英高中與桃園市政府教育局春暉志工跨世代同台登場，以「PEACE／TOGETHERNESS／LOVE」為核心，結合民間傳統舞段、在地Hip-Hop與改編戰舞。最後壓軸由空軍雷虎小組駕駛「勇鷹」高教機五機編隊施放彩煙通過觀禮臺上空，為中華民國114歲獻上空中祝賀，為國慶大會畫下完美句點。

韓國瑜表示，大會主題「中華民國 生日快樂」，象徵國家在動盪世局中屹立不搖、單純美好、平實幸福；主視覺以簡潔筆觸展現台灣人直率熱情與生命力，在這片土地上，以筆為刃刻畫歷史、以筆為翼書寫未來。除了國慶大會外，今年國慶晚會在台中市登場及10月10日晚間在南投縣施放的國慶焰火，精彩可期。